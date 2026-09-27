Сокрушительный реванш в Ташкенте: Мухиддин Мамажонов одолел Магомеда Салиева (видео)

·54·Спорт
Сокрушительный реванш в Ташкенте: Мухиддин Мамажонов одолел Магомеда Салиева (видео)

В столице Ташкенте завершился очередной крупный вечер ММА — турнир «Мангу 5», привлекший внимание поклонников смешанных единоборств. В одном из самых бескомпромиссных и ожидаемых поединков карда известный узбекский боец Мухиддин Мамаджанов вышел в октагон против опытного и опасного российского спортсмена Магомеда Салиева. Принципиальный бой в полусреднем весе прошел на высоких скоростях, с обменом мощными ударами и хладнокровной тактической борьбой, продлившись все 3 раунда.

Превосходство нашего соотечественника во всех аспектах и точные атаки в итоге отразились в единогласном решении судей, и Мухиддин Мамаджанов заслуженно оформил важную победу по очкам. Эта победа стала не только спортивным достижением, но и обрела особый символический смысл: в свое время Салиев на турнире «Мангу 1» отправил в тяжелый нокаут в 1-м раунде другого узбекского бойца Амирхана Алиходжаева — Мамаджанов же положил конец серии сенсаций этого неудобного соперника, совершив достойный реванш за своего соотечественника.

«3 раунда доминирования, 10-я победа и капитуляция Салиева»: 5 главных моментов поединка

Самые важные официальные данные и факты принципиального боя в Ташкенте:

  • Яркая победа Мамаджанова: Узбекский спортсмен одержал победу решением судей по итогам полного 3-раундового боя;

  • 10-я победа оформлена: Мамаджанов отпраздновал свою 10-ю победу в 13-м бою профессиональной карьеры;

  • Эффект реванша против Салиева: Российский спортсмен, ранее нокаутировавший Амирхана Алиходжаева, на этот раз оказался бессилен перед узбекским бойцом;

  • Важный шаг в полусреднем весе: Мухиддин значительно укрепил свои позиции в чемпионской гонке лиги;

  • 5-е поражение Салиева: Опытный российский атлет познал горечь поражения в пятый раз за свою карьеру из 18 боев.

Мангу 5: Статистика противостояния Мухиддина Мамаджанова и Магомеда Салиева

Сравнение опыта, профессиональных рекордов и показателей очного противостояния бойцов:

Показатели и критерии

Мухиддин Мамаджанов (Узбекистан)

Магомед Салиев (Россия)

Весовая категория и статус

Полусредний вес (Рейтинговый бой)

Полусредний вес (Рейтинговый бой)

Длительность и формат боя

Полный 3-раундовый интенсивный бой

Полный 3-раундовый интенсивный бой

Итоговое решение судей

Победа по очкам (Уверенный триумф)

Поражение по очкам

Общий рекорд бойца

13 боев: 10 побед, 2 поражения, 1 ничья

18 боев: 13 побед, 5 поражений

История в лиге Мангу

Главный фаворит местных болельщиков

Нокаутировал А. Алиходжаева в 1-м раунде на Мангу 1

Главное преимущество на арене

Точный контроль дистанции и стабильные удары

Сильное физическое давление и ставка на контратаки

ММА и спортивная экспертиза: Почему эта победа — важный поворот в карьере Мамаджанова?

Выводы международных экспертов и аналитиков сферы смешанных единоборств:

  • «Нейтрализация тяжелых ударов Салиева»: Было известно, что российский боец агрессивен и обладает нокаутирующим ударом; Мамаджанов с первых секунд не подпускал соперника близко, держал дистанцию ударами рук и ног, сводя на нет его опасные атаки;

  • Преодоление психологического барьера: Зная, что Амирхан Алиходжаев был нокаутирован в 1-м раунде, встреча с таким соперником требовала высокой ментальной подготовки; Мухиддин не допускал спешки и полностью контролировал сценарий боя;

  • Верный путь к чемпионскому поясу: Достижение показателя в 10 побед делает Мамаджанова главным претендентом на чемпионский пояс лиги «Мангу» в полусреднем весе в ближайшее время.

Как вы считаете, что сыграло решающую роль в победе Мухиддина Мамаджанова над Магомедом Салиевым — точная тактика или поддержка болельщиков? С кем, по вашему мнению, должен провести следующий бой Мамаджанов и стоит ли ему претендовать на чемпионский пояс? Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь этим историческим триумфом мастера узбекского ММА со всеми любителями спорта!

Мухиддин МамажоновМагомед Салиевтурнир Мангу 5турнир MMA в Ташкенте
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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