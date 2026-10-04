Генерал-майор Талъат Саттаров скончался в возрасте 71 года

В возрасте 71 года скончался находящийся в отставке генерал-майор Талъат Саттаров, который в 1986 году был арестован следственной группой под руководством Гдляна в рамках «хлопкового дела», провел около трех лет за решеткой и впоследствии был оправдан. Об этом сообщает Qalampir.

Талъат Саттаров родился 10 сентября 1955 года в Самарканде. Свою трудовую деятельность он начал рядовым милиционером в отделе уголовного розыска ГУВД города Ташкента. В 1982 году окончил Ташкентскую высшую школу МВД и работал на различных должностях в органах внутренних дел.

В 1986 году Саттаров был арестован следственной группой во главе с Гдляном и провел в заключении почти три года. Позже дело было пересмотрено в Верховном суде, и в отношении него был вынесен оправдательный приговор. Ему возместили материальный и моральный ущерб, а также восстановили на службе в органах внутренних дел.

В годы независимости Талъат Саттаров работал начальником ОВД Сырдарьинского района, первым заместителем начальника областного УВД, а также начальником УВД Бухарской, Наманганской, Сурхандарьинской и Ферганской областей.

В 2005 году Саттаров был награжден орденом «Шон-шараф» II степени, а в 2010 году ему было присвоено специальное звание генерал-майора. В 2013 году он вышел на пенсию из органов внутренних дел.