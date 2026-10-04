Генерал-майор Талъат Саттаров скончался в возрасте 71 года

·69·Общество
Генерал-майор Талъат Саттаров скончался в возрасте 71 года

В возрасте 71 года скончался находящийся в отставке генерал-майор Талъат Саттаров, который в 1986 году был арестован следственной группой под руководством Гдляна в рамках «хлопкового дела», провел около трех лет за решеткой и впоследствии был оправдан. Об этом сообщает Qalampir.

Талъат Саттаров родился 10 сентября 1955 года в Самарканде. Свою трудовую деятельность он начал рядовым милиционером в отделе уголовного розыска ГУВД города Ташкента. В 1982 году окончил Ташкентскую высшую школу МВД и работал на различных должностях в органах внутренних дел.

В 1986 году Саттаров был арестован следственной группой во главе с Гдляном и провел в заключении почти три года. Позже дело было пересмотрено в Верховном суде, и в отношении него был вынесен оправдательный приговор. Ему возместили материальный и моральный ущерб, а также восстановили на службе в органах внутренних дел.

В годы независимости Талъат Саттаров работал начальником ОВД Сырдарьинского района, первым заместителем начальника областного УВД, а также начальником УВД Бухарской, Наманганской, Сурхандарьинской и Ферганской областей.

В 2005 году Саттаров был награжден орденом «Шон-шараф» II степени, а в 2010 году ему было присвоено специальное звание генерал-майора. В 2013 году он вышел на пенсию из органов внутренних дел.

Талъат Саттаровруководство Гдлянахлопковое делоУВД
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

В Кашкадарье майор спас тонущего ребенкаВ Кашкадарье майор спас тонущего ребенка24 мая 19:32Майор спас 9-летнего ребенка, упавшего в рекуМайор спас 9-летнего ребенка, упавшего в реку24 мая 14:44Ушел из жизни старейший ветеран из КашкадарьиУшел из жизни старейший ветеран из Кашкадарьи21 июня 20:48Бывший замминистра Бекмурод Абдуллаев освобожден под залогБывший замминистра Бекмурод Абдуллаев освобожден под залог16 апреля 19:55В Индии из притона спасли гражданку УзбекистанаВ Индии из притона спасли гражданку УзбекистанаВчера 20:13У матери, забившей до смерти 3-летнюю девочку, забрали другого ребенкаУ матери, забившей до смерти 3-летнюю девочку, забрали другого ребенкаВчера 20:04
ОбъявленияДля сотрудничества
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Общество новости

Необычная картина в Фергане: на дорогу высыпались сотни живых рыб
Необычная картина в Фергане: на дорогу высыпались сотни живых рыб
В Узбекистане прошла необычная онлайн-свадьба: женившееся из США пара дистанционно участвовала в церемонии
В Узбекистане прошла необычная онлайн-свадьба: женившееся из США пара дистанционно участвовала в церемонии
На Чорсу мальчик, певший песни и просивший деньги, был задержан сотрудниками Национальной гвардии
На Чорсу мальчик, певший песни и просивший деньги, был задержан сотрудниками Национальной гвардии
Каков идеальный возраст для создания семьи? Формула адаптации для девушек и парней
Каков идеальный возраст для создания семьи? Формула адаптации для девушек и парней
Поисковые мероприятия продолжаются
Поисковые мероприятия продолжаются
В Намангане предоставлены дополнительные данные по делу в отношении 5-летней девочки
В Намангане предоставлены дополнительные данные по делу в отношении 5-летней девочки
На месте 2 машин — 16 автомобилей: необычная парковка в Узбекистане
На месте 2 машин — 16 автомобилей: необычная парковка в Узбекистане
75-килограммовый арбуз! Выращенный в Узбекистане гигантский бахчевой плод удивил всех
75-килограммовый арбуз! Выращенный в Узбекистане гигантский бахчевой плод удивил всех