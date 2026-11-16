Как в Фергане поймали водителей с поддельными госномерами?

По данным Управления внутренних дел Ферганской области, в ходе проведенных проверок было зафиксировано несколько случаев правонарушений:

В ряде районов Ферганской области в результате оперативных мероприятий были выявлены водители, передвигавшиеся с использованием поддельных и не зарегистрированных государственных номерных знаков. Современные системы цифрового контроля и специальные камеры позволили обнаружить нарушителей в кратчайшие сроки.

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Зоны охвата: Лица, использовавшие поддельные автономера, в основном были задержаны в городах Фергана, Маргилан и Коканд. были задержаны.

Международный канал: Кроме того, 5 ноября в международном аэропорту Намангана в багаже гражданина, прилетевшего из Москвы, также были обнаружены официально не зарегистрированные поддельные номера.

Источники: В ходе расследования выяснилось, что некоторые водители заказывали такие поддельные номера из-за границы через социальные сети, а другие приобретали их у знакомых.

Детали правонарушения Основные показатели и меры Выявленные регионы Города Фергана, Маргилан и Коканд, а также аэропорт Намангана Метод выявления Специальные камеры наблюдения на дорогах и системы распознавания лиц (найдены за 3 дня) Правовые меры Возбуждены уголовные дела по статье 227¹ Уголовного кодекса Контроль в стране На дорогах функционирует более 5,5 тысяч автоматизированных специальных устройств

Сила современных камер и уголовная ответственность

Один из нарушителей был найден всего за 3 дня с помощью специальных камер наблюдения, которые распознают лица и полностью контролируют дорожное движение. Все обнаруженные поддельные номерные знаки были официально изъяты в качестве вещественных доказательств.

Согласно законодательству Республики Узбекистан, подделка, продажа или использование государственных номерных знаков автотранспортных средств строго запрещены. По данным фактам проводятся следственные действия в соответствии со статьей 227¹ (подделка или изменение государственных номерных знаков автотранспортных средств) Уголовного кодекса Республики Узбекистан. В настоящее время более 5,5 тысяч специальных автоматизированных устройств, работающих на дорогах республики, становятся основным фактором оперативного раскрытия подобных правонарушений.

Как вы считаете, насколько увеличение количества камер, автоматически фиксирующих нарушения на дорогах, помогает повысить ответственность водителей? Оставляйте свое мнение в комментариях!