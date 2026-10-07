Сегодня День родителей, и есть самые важные слова, которые нужно им сказать

Некоторым людям не нужен специальный день, чтобы выразить благодарность. Но в водовороте суетливых будничных забот и различных целей мы порой забываем сказать слова любви и благодарности самым близким людям — нашим родителям.

Сегодня, 7 октября — Всемирный день родителей. Эта дата может стать хорошим поводом еще раз задуматься о самых дорогих людях в вашей жизни, оценить их по достоинству и произнести слова «Я люблю тебя».

Потому что время идет. Ребенок растет, у него появляются собственная семья, работа, заботы. Но родительская любовь к своему ребенку остается неизменной.

Родители — первая опора человека

Когда человек рождается, первые, кто встречает его, берет за руку и помогает сделать первые шаги — это его родители.

Если ребенок падает, они поднимают его. Если ему страшно, утешают. Если он болеет, проводят без сна ночи. Если совершает ошибку, указывают правильный путь.

По мере взросления ребенок начинает глубже осознавать ценность этого труда.

Спустя годы мы понимаем, сколько труда, терпения и самоотверженности родителей стоит за тем, что вчера казалось нам обычным делом.

Скажите им слово сегодня

Совсем не обязательно отмечать День родителей с грандиозными подарками.

Иногда достаточно одного объятия, одного звонка или искренне сказанного слова «Спасибо».

«Мама и папа, спасибо за то, что вы есть. Я благодарен(-а) вам за воспитание, поддержку и за то, что вы всегда рядом».

Эти слова могут показаться простыми. Но для людей, которые ждут их всю жизнь, это может стать одним из самых дорогих подарков на свете.

Поэтому обнимите своих родителей сегодня. Посмотрите им в глаза и скажите, как сильно вы их любите. Если вы далеко — позвоните.

Не откладывайте на потом фразы: «Скажу позже», «Заеду, когда будет время», «Позвоню завтра».

Ценность родителей нужно понимать, пока они живы

В жизни есть вещи, которые нельзя вернуть. Прошедшее время невозможно повернуть вспять.

Поэтому ценить родителей, пока они рядом с нами — один из величайших человеческих долгов.

Отвечать на каждый их звонок, справляться об их самочувствии, интересоваться здоровьем, проводить вместе время — может показаться пустяком.

Но именно эти простые моменты впоследствии превращаются в самые дорогие воспоминания.

Для родителей счастье, здоровье и душевное спокойствие их ребенка зачастую являются самым большим богатством в мире.

«Отажоним — давлатим, онажоним — жаннатим»

В нашем народе уважение и любовь к родителям занимают особое место.

Отец — опора семьи, оплот для ребенка и человек, указывающий жизненный путь.

А мать — олицетворение доброты, милосердия и молитвы.

Поэтому вроде ходит идущая от сердца фраза:

«Отажоним — давлатим, онажоним — жаннатим!» («Мой отец — мое богатство, моя мать — мой рай!»)

В этих словах воплощены уважение ребенка к отцу, любовь к матери и их несравненная роль в его жизни.

Не забудьте кому-то позвонить сегодня

День родителей не должен оставаться просто датой в календаре.

Пусть этот день напомнит нам о необходимости еще раз проявить любовь к самым важным людям в нашей жизни.

Если ваши родители рядом — прижмите их к груди.

Если они в другом городе или далекой стране — позвоните.

Если одного или обоих из них уже нет на этом свет — помолитесь, вспомните о них добрым словом.

Ведь в жизни человека многое меняется. Друзья, работа, карьера, богатство и окружающие люди могут сменяться. Но родительская забота и воспитание, данные ребенку, остаются в его сердце навсегда.

Сегодня есть еще одна возможность выразить им свою любовь.

Берегите своих родителей. Цените их. Обнимайте. Выражайте благодарность. Ведь их присутствие — это одно из величайших благ в нашей жизни.

Отажоним — давлатим, онажоним — жаннатим!