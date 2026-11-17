Защитник «Аль-Хиляля» Али Ладжами, вышедший на поле после перерыва вместо Абдуллы аль-Амри, совершил грубый фол против узбекского футболиста. Главный арбитр расценил этот инцидент как серьезное нарушение правил и показал игроку прямую красную карточку.

17 ноября в Дохе состоялся матч Узбекистан — Саудовская Аравия, завершившийся победой наших соотечественников со счетом 2:1. Один из ключевых эпизодов игры произошел на 50-й минуте.

Одним из самых обсуждаемых моментов товарищеского матча между сборными Узбекистана и Саудовской Аравии стало удаление Али Ладжами. Саудовский защитник вышел на поле со скамейки запасных в начале второго тайма, но вскоре оставил свою команду в меньшинстве из-за грубого нарушения против узбекского футболиста. Несмотря на протесты саудовских игроков, после проверки VAR красная карточка осталась в силе.

Саудовские футболисты выразили резкое недовольство этим решением. Однако после повторного просмотра эпизода через VAR судья остался при своем мнении. В результате Ладжами был вынужден покинуть поле, а Саудовская Аравия доигрывала матч в меньшинстве.

Иорданский эксперт поддержал решение судьи

Иорданский эксперт по судейству Ахмад Абу Хадиджа также прокомментировал споры вокруг этого эпизода. В интервью изданию «Аль-Майдан» он подчеркнул, что удаление Али Ладжами было верным решением.

«Удаление Али Ладжами в матче против Узбекистана — правильное решение. Поскольку он применил чрезмерную силу по отношению к сопернику», — заявил эксперт.

Таким образом, по мнению специалиста, у судьи были достаточные основания для предъявления красной карточки. Тот факт, что решение не изменилось даже после проверки VAR, еще раз подтвердил оценку данного эпизода.

Ладжами получил свою первую красную карточку в сборной

По данным издания Куора, Али Ладжами получил первую красную карточку в своей карьере в 27-м матче за национальную сборную Саудовской Аравии.

Однако на клубном уровне у него есть опыт подобных инцидентов. Ранее защитник трижды удалялся с поля: дважды в составе «Ан-Насра» и один раз в команде «Аль-Халидж».

Матч, завершившийся победой Узбекистана

Напомним, что 17 ноября в международном товарищеском матче, прошедшем в столице Катара Дохе, сборная Узбекистана обыграла Саудовскую Аравию со счетом 2:1.

Шерзод Эсанов дважды поразил ворота соперника в первом тайме, принеся победу нашей сборной. Саудовцы ответили голом Фираса аль-Бурайкана.

Удаление Ладжами еще больше усилило напряжение в матче. Но для узбекских болельщиков самым важным итогом этой встречи стала победа нашей сборной над сильным соперником. Теперь же первая красная карточка саудовского защитника в составе сборной также стала одной из памятных деталей этого матча.