Жорже Жезуш высказался о Криштиану Роналду: «Португалия никогда его не забудет!»
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- Криштиану Роналду завершил карьеру в сборной Португалии, что означает начало новой эпохи в истории футбола страны.
- Главный тренер Жорже Жезуш высоко оценил заслуги легендарного нападающего перед национальной командой и подчеркнул, что его никогда не забудут.
- Кроме того, Жезуш вспомнил о доверительных отношениях с Роналду, с которым он работал в клубе «Аль-Наср» в течение года.
Криштиану Роналду завершил карьеру в сборной Португалии. Но когда речь заходит о его месте в истории национальной команды и вкладе в футбол, становится ясно, что имя этого легендарного нападающего будут вспоминать еще долгие годы. Главный тренер сборной Португалии Жорже Жезуш также вновь подчеркнул особый статус Роналду, оценив его уход как естественную, но важную веху для футбола.
«Мы никогда не сможем забыть Криштиану»
Жорже Жезуш ответил на вопрос о Криштиану Роналду на пресс-конференции перед матчем Лиги наций против сборной Уэльса.
Журналист привел в пример ситуацию в сборной Уэльса после ухода таких звездных игроков, как Гарет Бейл. По его мнению, уход подобных футболистов из команды является большой потерей для национальной сборной.
«Сборная Уэльса после потери таких игроков, как Гарет Бейл, сталкивается с трудностями при выходе на крупные турниры. А Роналду ушел из сборной Португалии», — сказал журналист.
«Всегда одна и та же тема», — с улыбкой ответил Жезуш.
После этого он особо отметил роль Криштиану в португальском футболе.
«Криштиану — легенда португальского футбола и национальной команды. Мы никогда не сможем его забыть», — подчеркнул тренер.
Роналду приглашал Жезуша в «Аль-Наср»
Отношения Жорже Жезуша с Криштиану Роналду не ограничиваются только темой сборной. Тренер также вспомнил, что год работал вместе со звездным футболистом.
По его словам, когда Роналду пригласил Жезуша в клуб из Саудовской Аравии «Аль-Наср», тренер пообещал ему помочь сделать команду чемпионом.
«Я проработал с ним вместе год. Когда он пригласил меня в "Аль-Наср", я сказал ему, что помогу стать чемпионами. И я не ошибся», — сказал Жезуш.
Эти слова свидетельствуют не только об уважении тренера к Роналду, но и о доверительных отношениях между ними.
Уход Роналду — новая эра для португальского футбола
Жезуш оценил уход Криштиану из национальной команды как реальность, которую все предвидели и были готовы принять.
«Это реальность, которую мы все знали и к которой были готовы», — сказал он.
Действительно, карьера Роналду в сборной — это не просто этап в жизни одного футболиста. Он определил целую эпоху в истории португальского футбола. Теперь команде предстоит двигаться вперед с новыми лидерами, а болельщикам — жить, помня о наследии своего героя.
Даже если Роналду больше не выйдет на поле, его имя, рекорды и все, что он сделал для португальского футбола, еще долго будут оставаться в центре обсуждений. Слова Жорже Жезуша — яркое тому подтверждение.
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