Криштиану Роналду завершил карьеру в сборной Португалии. Но когда речь заходит о его месте в истории национальной команды и вкладе в футбол, становится ясно, что имя этого легендарного нападающего будут вспоминать еще долгие годы. Главный тренер сборной Португалии Жорже Жезуш также вновь подчеркнул особый статус Роналду, оценив его уход как естественную, но важную веху для футбола.

«Мы никогда не сможем забыть Криштиану»

Жорже Жезуш ответил на вопрос о Криштиану Роналду на пресс-конференции перед матчем Лиги наций против сборной Уэльса.

Журналист привел в пример ситуацию в сборной Уэльса после ухода таких звездных игроков, как Гарет Бейл. По его мнению, уход подобных футболистов из команды является большой потерей для национальной сборной.

«Сборная Уэльса после потери таких игроков, как Гарет Бейл, сталкивается с трудностями при выходе на крупные турниры. А Роналду ушел из сборной Португалии», — сказал журналист.