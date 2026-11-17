Традиционные узбекские айваны, подаренные Президентом Республики Узбекистан лидеру США Дональду Трампу, были официально установлены на территории знаменитого и исторического парка Вест Потомак Парк в Вашингтоне. Об этом сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана в США Фуркат Сидиков.

Торжественная церемония открытия и национальные символы

В мероприятии, организованном в столице США, приняли участие представители обеих стран, дипломатический корпус и местная общественность. Как видно на видеозаписи, церемония открытия прошла под государственными флагами наших стран — Узбекистана и США, в приподнятом настроении.

Эти айваны, являющиеся уникальным образцом узбекского национального ремесла, отличаются изящной резьбой, элементами национальной архитектуры и высококачественными изделиями из дерева. Они позволят гостям Вашингтона и жителям города прикоснуться к богатому культурному наследию и искусству узбекского народа.

Аспекты проекта Детали Даритель Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев Получатель Дональд Трамп (американская сторона) Место установки Город Вашингтон, историческая территория Вест Потомак Парк Значение Символ укрепления культурно-гуманитарных связей между Узбекистаном и США

Международное сотрудничество и культурная дипломатия

Подобные проекты имеют важное значение в укреплении дружественных отношений между странами. Установка национальных айванов в историческом парке главного города США является ярким доказательством того, что узбекское национальное искусство признается и широко продвигается на мировом уровне.

Как вы считаете, насколько продвижение богатого культурного наследия нашей страны в зарубежных государствах подобными способами помогает укреплять международные связи? Оставляйте свое мнение в комментариях!