В Вашингтоне установлен узбекский айван: подарок Президента воздвигнут в столице США
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- Традиционные узбекские айваны, подаренные Президентом Республики Узбекистан лидеру США Дональду Трампу, были официально установлены на территории исторического парка Вест Потомак Парк в Вашингтоне.
- Об этом сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана в США Фуркат Сидиков.
- Данный проект служит укреплению культурно-гуманитарных связей между двумя государствами.
Традиционные узбекские айваны, подаренные Президентом Республики Узбекистан лидеру США Дональду Трампу, были официально установлены на территории знаменитого и исторического парка Вест Потомак Парк в Вашингтоне. Об этом сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана в США Фуркат Сидиков.
Торжественная церемония открытия и национальные символы
В мероприятии, организованном в столице США, приняли участие представители обеих стран, дипломатический корпус и местная общественность. Как видно на видеозаписи, церемония открытия прошла под государственными флагами наших стран — Узбекистана и США, в приподнятом настроении.
Эти айваны, являющиеся уникальным образцом узбекского национального ремесла, отличаются изящной резьбой, элементами национальной архитектуры и высококачественными изделиями из дерева. Они позволят гостям Вашингтона и жителям города прикоснуться к богатому культурному наследию и искусству узбекского народа.
Аспекты проекта
Детали
Даритель
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев
Получатель
Дональд Трамп (американская сторона)
Место установки
Город Вашингтон, историческая территория Вест Потомак Парк
Значение
Символ укрепления культурно-гуманитарных связей между Узбекистаном и США
Международное сотрудничество и культурная дипломатия
Подобные проекты имеют важное значение в укреплении дружественных отношений между странами. Установка национальных айванов в историческом парке главного города США является ярким доказательством того, что узбекское национальное искусство признается и широко продвигается на мировом уровне.
Как вы считаете, насколько продвижение богатого культурного наследия нашей страны в зарубежных государствах подобными способами помогает укреплять международные связи? Оставляйте свое мнение в комментариях!
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