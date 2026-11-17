Япония проиграла Парагваю, Россия разгромила Венесуэлу: неожиданные результаты
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- В рамках дней ФИФА в международных товариских матчах Япония уступила Парагвая со счетом 1:2.
- Сборная России победила Венесуэлу со счетом 2:0 благодаря дублю Алексея Миранчука.
- Иордания обыграла Австралию со счетом 2:0, а Южная Корея минимальным счетом 1:0 победила в гостях у Катара.
В рамках дней ФИФА продолжаются международные товарищеские матчи между национальными сборными. В очередных встречах был зафиксирован ряд интересных результатов: Парагвай обыграл Японию, а Россия на своем поле победила Венесуэлу с разницей в два мяча. Иордания оказалась сильнее Австралии, а Южная Корея с минимальным счетом выиграла в гостях у Катара.
Парагвай наказал Японию двумя голами
Одним из примечательных матчей дня стала встреча между сборными Японии и Парагвая. В этом поединке южноамериканцы одержали победу со счетом 2:1.
Парагвайцы начали встречу очень активно. Не прошло и двух минут, как Касерес поразил ворота соперника, выведя свою команду вперед. На 40-й минуте первого тайма Гомес забил еще один гол, закрепив преимущество.
Сборная Японии приложила все силы, чтобы уйти от поражения. На 85-й минуте Фукуда сократил разницу в счете. Однако за оставшееся время хозяевам не удалось забить еще один мяч.
Япония — Парагвай — 1:2
Голы: Фукуда (85) — Касерес (2), Гомес (40).
Россия не оставила шансов Венесуэле
Сборная России принимала Венесуэлу в Краснодаре. Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:0.
В первом тайме командам не удалось прорвать оборону друг друга. Но после перерыва сборная России усилила активность в атаке.
На 59-й минуте Алексей Миранчук открыл счет. Спустя 16 минут он вновь поразил ворота соперника, оформив дубль. Таким образом, сборная России одержала уверенную победу на своем поле.
Россия — Венесуэла — 2:0
Голы: Алексей Миранчук (59, 75).
Основной состав сборной России в матче: Сафонов, Вахания, Данилов, Малёхин, Лангович, Батраков, Миронов, Миранчук, Дмитрий Глебов, Константин Глебов и Комличенко.
Иордания победила Австралию
Еще один примечательный результат был зафиксирован в матче между сборными Иордании и Австралии. Иорданцы обыграли соперника со счетом 2:0.
На 34-й минуте встречи Муса Аль-Тамари открыл счет. Сборная Австралии пыталась изменить ситуацию по ходу игры, но не смогла прорвать оборону Иордании.
В компенсированное время матча, на 90+3-й минуте, Олван забил второй гол, закрепив победу Иордании.
Иордания — Австралия — 2:0
Голы: Аль-Тамари (34), Олван (90+3).
Южная Корея победила в Катаре
В матче Катар — Южная Корея, прошедшем в Дохе, гости одержали победу с минимальным счетом.
Единственный гол во встрече был забит на 43-й минуте первого тайма. Се Хун поразил ворота соперника, принеся победу Южной Корее.
Хотя во втором тайме сборная Катара пыталась сравнять счет, Южная Корея удержала преимущество.
Катар — Южная Корея — 0:1
Гол: Се Хун (43).
Результаты дней ФИФА
Матч
Счет
Япония — Парагвай
1:2
Россия — Венесуэла
2:0
Иордания — Австралия
2:0
Катар — Южная Корея
0:1
Таким образом, очередные товарищеские матчи запомнились несколькими интересными результатами. Особенно примечательными событиями дня стали поражение Японии от Парагвая и победа Иордании над Австралией. Россия же благодаря дублю Миранчука уверенно преодолела сопротивление Венесуэлы.
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