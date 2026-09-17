Теперь оценки вашего ребенка в школе можно отслеживать напрямую

В системе школьного образования и сферы цифровых государственных услуг Узбекистана внедрено долгожданное и важное нововведение для родителей. Теперь родители получили возможность полностью в режиме онлайн отслеживать посещаемость, успеваемость и оценки детей по каждому предмету через Единый портал интерактивных государственных услуг — my.gov.uz. С помощью этой новой цифровой услуги можно не только ознакомиться с текущими ежедневными и средними оценками ребенка по каждому предмету, но и увидеть его место в общей статистике оценок всего класса.

Кроме того, система предоставляет всю официальную открытую информацию о точном адресе школы, в которой учится ребенок, общем количестве учащихся в образовательном учреждении и общем числе преподающих им учителей. Использование данной функции осуществляется в разделе «Моя семья» на портале всего за несколько секунд, без лишних хлопот.

Так как же эта новая возможность портала my.gov.uz повлияет на контроль качества образования, какие именно кнопки должны нажимать родители для просмотра показателей ребенка и как этот цифровой шаг укрепит связь между школой и семьей?

«Статистика класса и средние оценки»: Что можно узнать через портал?

Основные сведения, предоставляемые новой образовательной услугой портала my.gov.uz:

Текущие и средние оценки по предметам: Родители в любое время могут онлайн видеть, какую оценку ребенок получил по каждому уроку в течение дня, и его квартальный средний показатель;

Статистика оценок в классе: Создана возможность анализа общего уровня успеваемости и рейтинга ученика среди одноклассников;

Школьная инфраструктура и масштаб: Предоставляется полная информация о полном наименовании учреждения, адресе расположения, общее количество обучающихся учащихся, а также численности педагогического коллектива (учителей) школы;

Прозрачный контроль: Положен конец старым проблемам, когда дети скрывали школьные оценки от родителей или не показывали дневник.

Как пользоваться?: 3 простых шага для входа в систему

Пошаговая инструкция по использованию услуги:

Шаг 1: На портал my.gov.uz осуществляют вход с личным профилем через систему OneID;

Шаг 2: На главной странице портала или в списке услуг выбирается раздел «Моя семья» ;

Шаг 3: Среди членов семьи находится профиль соответствующего ребенка, нажимается кнопка «Информация о школе», расположенная рядом с его данными, и открываются все оценки.

Цифровое образование и ответственность родителей: Что говорят эксперты?

Аналитические выводы профильных специалистов по поводу данного новшества:

Интеграция родителей и школы: Теперь родителям не обязательно всегда ходить в школу или звонить классному руководителю, чтобы узнать оценки ребенка, что также экономит лишнее время учителей;

Ранний контроль успеваемости: Родители, вовремя увидевшие, по какому предмету отстает ребенок, могут не дожидаться конца четверти и приступить к укреплению знаний через дополнительные кружки или репетиторов;

Объединение электронных систем: Интеграция государственных услуг с электронными дневниками и образовательными базами считается очередным успешным шагом на пути к полностью цифровому обществу по всей стране.

Данное удобство в системе my.gov.uz предоставило родителям самый современный цифровой инструмент для ежедневного контроля будущего своих детей и качества образования.

По вашему мнению, повысит ли прямое отслеживание школьных оценок и показателей ребенка через my.gov.uz ответственность учащихся за учебу или окажет на них психологическое давление? Вы уже попробовали воспользоваться этой услугой? Оставляйте свои отзывы в комментариях и делитесь этой инструкцией о полезном нововведении, которая очень важна для всех родителей, со своими близкими, группами одноклассников и друзьями!