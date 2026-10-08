В Андижане на ходу сгорел автомобиль Spark

Сегодня, 8 октября, в городе Андижане произошло возгорание движущегося автомобиля Spark. В результате инцидента никто не пострадал.

Сообщается, что пожар возник около 18:07 на территории махалли «Соглом авлод» во 2-м микрорайоне города, перед кольцевой развязкой.

Отмечается, что в автомобиле, принадлежащем гражданину А.Ф. 2004 года рождения, произошло короткое замыкание электропроводки. В результате в машине вспыхнул пожар.

Пожар был полностью потушен сотрудниками отдела по чрезвычайным ситуациям города Андижана. В результате инцидента внутренним и внешним частям автомобиля был причинен материальный ущерб, однако информации о пострадавших не поступало.

В настоящее время по данному факту ведутся соответствующие следственные мероприятия.