В Андижане на ходу сгорел автомобиль Spark

·3·Общество
В Андижане на ходу сгорел автомобиль Spark

Сегодня, 8 октября, в городе Андижане произошло возгорание движущегося автомобиля Spark. В результате инцидента никто не пострадал.

Сообщается, что пожар возник около 18:07 на территории махалли «Соглом авлод» во 2-м микрорайоне города, перед кольцевой развязкой.

Отмечается, что в автомобиле, принадлежащем гражданину А.Ф. 2004 года рождения, произошло короткое замыкание электропроводки. В результате в машине вспыхнул пожар.

Пожар был полностью потушен сотрудниками отдела по чрезвычайным ситуациям города Андижана. В результате инцидента внутренним и внешним частям автомобиля был причинен материальный ущерб, однако информации о пострадавших не поступало.

В настоящее время по данному факту ведутся соответствующие следственные мероприятия.

АндижанSparkСоглом авлодЧрезвычайные ситуации
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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