В столице Дагестана, городе Махачкале, произошла трагедия, потрясшая спортивный мир. 31-летний бронзовый призер чемпионата России по самбо Вацилов Давудов скончался в результате вооруженного нападения, совершенного неизвестными. Согласно сообщениям Телеграм-каналов «Известия» и «112», спортсмен получил тяжелое огнестрельное ранение в голову.

Как произошло убийство?

Трагедия случилась возле банкетного зала «Маракеш» в Махачкале. Вацилов Давудов, присутствовавший на мероприятии, вышел из здания на улицу, где неизвестные открыли по нему огонь.

Действия нападавших: По предварительным данным, стрельба велась из автомобиля Toyota Camry черного цвета. Одна из пуль попала спортсмену в голову.

Попытка доставки в больницу: После нападения преступники скрылись с места происшествия. Очевидцы попытались экстренно доставить раненого спортсмена в медицинское учреждение на своей машине, однако он скончался по дороге, не доехав до больницы.

Полиция объявила в городе план «Перехват» для задержания подозреваемых. Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Как пишут издания, перед нападением между спортсменом и местными жителями мог произойти словесный конфликт. На данный момент официальной информации о задержании подозреваемых не поступало.

Детали происшествия Данные Потерпевший Вацилов Давудов (31 год, самбист и дзюдоист) Место происшествия Город Махачкала, возле банкетного зала «Маракеш» Тип ранения Огнестрельное ранение в голову Правовая мера Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»)

Каким спортсменом был Вацилов Давудов?

Покойный Вацилов Давудов был одним из известных борцов, добившихся больших успехов в спортивном мире. Он родился 29 марта 1995 года в селе Гиндоб Тляратинского района Дагестана. В 2009 году переехал в Махачкалу и по инициативе своего брата Наджибулы начал серьезно заниматься дзюдо и самбо. Его наставником был заслуженный тренер России Шамиль Алиев.

Самые яркие результаты в карьере спортсмена:

2015 год: Бронзовая медаль на первенстве России по дзюдо среди спортсменов до 23 лет.

Кубок Европы: Победил на престижных соревнованиях в Оренбурге, одолев в финале Рустама Амирметова.

Региональные и национальные достижения: В 2020 году стал чемпионом Северо-Кавказского федерального округа по самбо, а в 2022 году — чемпионом Дагестана по дзюдо в тяжелом весе.

Чемпионат России: В 2023 году на чемпионате России по самбо в Перми завоевал бронзовую медаль в весовой категории свыше 98 кг. Также защищал честь России на международной арене.

Последние достижения: В 2024 году занял третье место на Кубке России в Тюмени, а в мае 2025 года — на всероссийском турнире памяти Магомеда Парчиева в Назрани.

Как вы считаете, какие еще решительные меры должны предпринять правоохранительные органы для предотвращения подобных трагических смертей известных спортсменов? Оставляйте свое мнение в комментариях!