Завершился футбольный турнир Кубок Короля Таиланда. В решающем финальном матче соревнований хозяева — сборная Таиланда — встретились с представителями Таджикистана. В напряженной борьбе тайские футболисты эффективно воспользовались своими шансами, одержав победу со счетом 3:0 и завоевав главный трофей турнира.

Красная карточка и детали матча

В то время как первый тайм проходил в равной борьбе, в составе сборной Таджикистана возникла серьезная проблема. На 38-й минуте встречи Нозим Бободжонов за грубую ошибку был удален с поля главным арбитром. Оставшись в меньшинстве, сборная Таджикистана вскоре пропустила гол.

Авторы голов: В составе Таиланда Супачок Сарачат открыл счет на 40-й минуте, а во втором тайме Тирасак Поефимай оформил дубль на 50-й и 75-й минутах.

Также в матче за 3-е место турнира национальная сборная Омана забила 7 безответных голов в ворота Брунея, успешно завершив выступление на соревнованиях.

Команды Итоговый результат / Место Таиланд 1-е место (Победитель Кубка Короля) Таджикистан 2-е место (Обладатель серебряных медалей) Оман 3-е место (Крупная победа над Брунеем)

Составы команд на поле

В финальном матче главные тренеры обеих команд выставили следующие составы:

Таджикистан: Олег Баклов, Зоир Джурабоев, Вахдат Ханонов (Мехрубон Каримов, 62), Табрези Ислом (Мухаммаджон Рахимов, 76), Алиджон Кароматуллозода, Амирбек Джурабоев (Алишер Шукуров, 46), Эхсони Панджшанбе, Шервони Мабатшоев (Азизбек Хаитов, 62), Нозим Бободжонов, Парвизджон Умарбоев (Абдулло Ибрагимзода, 76), Шериддин Бобоев (Нуриддин Хамрокулов, 46).

Удаление: Нозим Бободжонов (38).

Как вы считаете, насколько сильно удаление, произошедшее в начале встречи, повлияло на план игры и результат сборной Таджикистана? Оставляйте свое мнение в комментариях!