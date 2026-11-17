Сборная Кыргызстана обыграла сборную Вьетнама на выезде
Национальная сборная Кыргызстана провела очередной товарищеский матч в рамках учебно-тренировочного сбора во Вьетнаме. В напряженной борьбе кыргызстанские футболисты проявили характер на поле соперника и одержали победу со счетом 2:1.
Богатые на голы последние минуты
Встреча началась с активности хозяев поля, и в первом тайме вьетнамский футболист Нгуен Динь на 19-й минуте открыл счет. Несмотря на это, сборная Кыргызстана продолжала бороться до конца матча и кардинально изменила ход игры.
Восстановление равновесия: На 86-й минуте матча опытный защитник Валерий Кичин забил гол и сравнял счет.
Победный гол: Спустя всего две минуты, на 88-й минуте, Эрбол Атабаев поразил ворота соперника, принеся своей команде волевую победу.
Детали матча
Показатели
Дата встречи
17 ноября
Место проведения
Вьетнам (учебно-тренировочный сбор)
Итоговый счет
Кыргызстан — Вьетнам 2:1
Авторы голов
Валерий Кичин (86), Эрбол Атабаев (88) — Нгуен Динь (19)
Матчи в рамках сбора
Стоит отметить, что этот поединок стал вторым товарищеским матчем сборной Кыргызстана в рамках учебно-тренировочного сбора во Вьетнаме. Ранее кыргызстанцы также мерились силами со сборной Китайского Тайбэя. Подобные контрольные матчи служат для команды проверкой состава и отработкой тактических планов перед официальными играми.
Как вы считаете, насколько положительно повлияют волевые действия сборной Кыргызстана на последних минутах и эта победа на шансы команды в будущих матчах? Оставляйте свое мнение в комментариях!
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