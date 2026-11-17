Национальная сборная Кыргызстана провела очередной товарищеский матч в рамках учебно-тренировочного сбора во Вьетнаме. В напряженной борьбе кыргызстанские футболисты проявили характер на поле соперника и одержали победу со счетом 2:1.

Богатые на голы последние минуты

Встреча началась с активности хозяев поля, и в первом тайме вьетнамский футболист Нгуен Динь на 19-й минуте открыл счет. Несмотря на это, сборная Кыргызстана продолжала бороться до конца матча и кардинально изменила ход игры.