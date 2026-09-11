В Карши мастер угнал машину хозяина дома и совершила ДТП: погибла женщина

В городе Карши мужчина, пришедший для выполнения ремонтных работ, угнал автомобиль марки Cobalt у хозяина дома и совершил дорожно-транспортное происшествие. В результате погибла женщина, еще один человек госпитализирован с тяжелыми травмами.

Как выяснилось, мужчина вместе с напарником отправился на ремонтные работы в многоквартирный дом в махалле Рогузар. Увидев ключи от машины на подоконнике, он угонил Cobalt, не сообщив об этом напарнику.

После этого он грубо нарушил правила дорожного движения, выехал на встречную полосу и столкнулся со Spark. В результате пассажирка Spark скончалась на месте происшествия. Водитель автомобиля был доставлен в больницу с тяжелыми телесными повреждениями. Установлено, что погибшая женщина была матерью водителя Spark.

Установлено, что в результате ДТП автомобилю Cobalt был причинен материальный ущерб в размере 39,8 миллиона сумов, а автомобилю Spark — 27 миллионов сумов.

Приговором Каршинского городского суда по уголовным делам мужчина был приговорен к шести годам лишения свободы.