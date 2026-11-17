Как пишет издание «Кларин», в юридическом документе, который готовит Месси, указано, что использование его имени, изображения и видео с его участием в коммерческих или рекламных целях должно осуществляться только с личного согласия футболиста.

Этот процесс происходит на фоне сообщений о проведении проверок вокруг руководства АФА по финансовым вопросам и охлаждении отношений между Месси и президентом организации Клаудио Тапией.

Лионель Месси , как сообщается, принимает меры по защите своих прав в отношениях с Аргентинской футбольной ассоциацией (АФА). По данным аргентинского издания «Кларин», футболист привлек команду юристов и готовит официальное требование к ассоциации относительно порядка использования его имени, изображения, а также видеоматериалов с его участием.

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Однако нет ясности относительно того, был ли документ отправлен в АФА. Источники издания предоставляют противоречивую информацию по этому вопросу: одни утверждают, что юридическое уведомление уже доставлено в ассоциацию, другие заявляют, что документ еще готовится, но официально не отправлен.

По этой причине пока не следует принимать требование Месси как подтвержденный факт официального предъявления АФА.

Деятельность руководства АФА проверяется

Один из основных вопросов вокруг Аргентинской футбольной ассоциации связан с финансами организации, распределением средств и контролем за их движением.

Согласно сообщениям, в рамках проверки также изучается деятельность президента АФА Клаудио Тапии и казначея организации Пабло Товиджино.

В ходе расследования существуют подозрения, что через некоторые компании, зарегистрированные за рубежом, могли быть скрыты реальные бенефициары крупных средств, которые должны были быть выделены аргентинским футбольным клубам.

На данный момент окончательное юридическое заключение по этим обстоятельствам не опубликовано. Поэтому не будет правильным интерпретировать подозрения, возникающие в ходе проверки, как доказанные нарушения.

Отношения между Месси и руководством АФА

Источники «Кларин» сообщили, что отношения между Месси и президентом ассоциации Клаудио Тапией в последнее время охладели.

Однако прямая связь между подготовкой футболистом юридического требования и финансовыми проверками пока не подтверждена. Также не было дано официальных комментариев о том, что стало причиной такого решения Месси.

На данный момент ни Лионель Месси, ни Клаудио Тапия не прокомментировали ситуацию публично.

Таким образом, на данный момент известно лишь то, что Месси пытается юридически прояснить порядок коммерческого использования своего имени и образа. Вопрос о том, был ли официально отправлен юридический документ и какова реакция АФА, остается открытым.