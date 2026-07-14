Основатель DeepSeek стал самым богатым разработчиком в сфере ИИ в мире

Глобальная гонка в области искусственного интеллекта (ИИ) приносит не только технологические прорывы, но и огромный финансовый успех. Основатель компании DeepSeek Лян Вэньфэн стал самым богатым человеком в мире среди предпринимателей, специализирующихся на разработке ИИ-моделей. Согласно данным Bloomberg Биллионаирес Индекс, его состояние за короткий период увеличилось более чем вдвое, достигнув 36 миллиардов долларов. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Капитал Лян Вэньфэна за несколько месяцев вырос на 16,7 миллиарда долларов. С этим результатом он обошел таких гигантов индустрии, как соучредитель Anthropic Дарио Амодеи и один из основателей OpenAI Грег Брокман. При составлении рейтинга Bloomberg учитывал только те компании, чья основная деятельность напрямую связана с созданием ИИ-моделей. По этой причине владельцы многопрофильных технологических гигантов, таких как Алибаба и Тенкент, или корпораций по производству полупроводников, таких как NVIDIA, в этот список не вошли.

Основную часть капитала предпринимателя составляет его доля в компании DeepSeek. Рыночная стоимость компании резко возросла после инвестиционного раунда в июне текущего года. Привлеченные инвесторами 7,4 миллиарда долларов позволили оценить DeepSeek в 50 миллиардов долларов. Для сравнения, весной текущего года стоимость компании оценивалась в пять раз ниже.

Инвестиции и доля рынка

Хотя в процессе привлечения инвестиций доля Лян Вэньфэна в компании несколько сократилась и составила около 78 процентов, стремительный рост стоимости DeepSeek вывел его личное состояние на рекордный уровень. Эта ситуация показывает, насколько укрепляются позиции Китая на рынке искусственного интеллекта.

DeepSeek произвел фурор на мировом рынке, представив свои эффективные и доступные модели. В конкуренции с западными компаниями, такими как OpenAI и Google, DeepSeek выделяется своими ресурсосберегающими алгоритмами. Это еще больше повысило интерес инвесторов к компании.

Для пользователей и разработчиков из Узбекистана модели DeepSeek в последнее время также вызывают интерес благодаря своей открытости и эффективности. Столь крупная капитализация в глобальном масштабе свидетельствует о начале новой «золотой эры» в сфере ИИ. Успех Лян Вэньфэна подтверждает, что в этой области на лидерство претендует не только США, но и Азиатский регион.