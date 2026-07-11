Стартап Фиа, основанный дочерью Билла Гейтса, обвиняют в мошенничестве

Шопинг-стартап Фиа, основанный Фиби Гейтс, дочерью миллиардера Билла Гейтса, и её партнёром Софией Кианни, оказался в центре серьёзного скандала. Согласно результатам расследования Bloomberg, платформу обвиняют в использовании недобросовестного метода под названием «кукие стуффинг». Этот метод мог позволить стартапу незаконно получать комиссионные за продажи, которые он не совершал. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Проект Фиа был основан в 2025 году и за короткое время успел привлечь более 40 миллионов долларов инвестиций. Интерес к проекту подогревался тем, что среди инвесторов были такие мировые звёзды, как Ким Кардашьян и Хейли Бибер. Однако последние обвинения могут нанести серьёзный удар по репутации стартапа и поставить под вопрос его будущее.

По данным Bloomberg, Фиа работает в виде расширения для браузера и помогает пользователям находить самые низкие цены и скидочные коды в различных интернет-магазинах. Система работает на основе аффилиате-маркетинга (партнёрской программы): если пользователь совершает покупку через приложение, магазин выплачивает стартапу определённую комиссию.

Недобросовестная конкуренция и механизм «кукие стуффинг»

В ходе расследования выяснилось, что даже если пользователь заходил на сайт онлайн-магазина самостоятельно или через другую платформу, Фиа скрытно открывала новую страницу в фоновом режиме. В процессе оплаты программа удаляла реферальные коды других партнёров и заменяла их на свой собственный код. В результате вознаграждение за покупку доставалось не реальному источнику перехода, а на счёт Фиа.

После разоблачения этой схемы одна из крупнейших партнёрских платформ Импакт.ком прекратила сотрудничество с Фиа и исключила её из системы. Стоит отметить, что подобные практики и раньше становились причиной споров между крупными компаниями. Например, сервис Хоней, принадлежащий PayPal, в настоящее время также судится из-за подобных обвинений.

Представители Фиа в комментарии изданию Bloomberg заявили, что проблема была выявлена и приняты все необходимые меры для её устранения. Хотя повторная проверка, проведённая изданием, подтвердила исправление ошибки, пока неизвестно, удовлетворит ли это партнёров и крупных ритейлеров стартапа.

В то время как онлайн-покупки и кэшбэк-сервисы становятся популярными и в Узбекистане, подобные технологические махинации поднимают вопрос цифровой этики на международном рынке. На данный момент руководство Фиа и Фиби Гейтс воздерживаются от дополнительных официальных заявлений по данной ситуации.