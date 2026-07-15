Бренд OnePlus готовится покинуть рынки США и Европы

На фоне серьезных ожидаемых изменений на рынке смартфонов популярный бренд OnePlus планирует значительно сократить свою международную деятельность. Согласно данным издания Bloomberg, на этой неделе компания может принять решение о прекращении операций в США и Европе. Ожидается, что этот шаг затронет не только западные рынки, но и Индию, которая является крупнейшей точкой продаж бренда за пределами Китая. Об этом сообщает Techcrunch.ком.

Этот стратегический отход является частью масштабной реорганизации внутри Oppo, материнской компании OnePlus. По имеющимся данным, компания стремится оптимизировать свои ресурсы и сосредоточить основное внимание на внутреннем рынке. Эта новость стала неожиданностью для поклонников бренда, который долгие годы был известен как «убийца флагманов».

Спад на рынке и угроза РАМагеддон

По мнению экспертов, такое резкое решение вызвано ростом цен на потребительскую электронику и снижением спроса на новые устройства. Аналитические агентства ИДК и Кунтерпоинт прогнозируют, что к 2026 году объем поставок смартфонов сократится более чем на 13 процентов. Причиной этого может стать дефицит чипов памяти, кризис, который специалисты отрасли называют «РАМагеддон».

Сама компания Oppo также сталкивается с серьезными трудностями. Согласно отчету Кунтерпоинт, показатели компании во втором квартале снизились на двузначные числа по сравнению с прошлым годом. Снижение покупательной способности по всему миру и стагнация на ключевых рынках вынудили бренд пересмотреть свои глобальные планы.

История бренда и планы на будущее

Компания OnePlus была основана в 2013 году Питом Лау и Карлом Пеем. Бренд, изначально нацеленный на производство доступных, но мощных Андроид-смартфонов для энтузиастов технологий, быстро получил мировое признание. Однако со временем цены на флагманские устройства выросли, и компания попыталась вернуться в более бюджетный сегмент через серию Норд. В 2020 году один из основателей, Карл Пей, покинул компанию, чтобы запустить свой проект Nothing.

Согласно новому плану, бренд OnePlus продолжит свою деятельность только на рынке Китая. На международной арене, в частности в регионах, где был достигнут успех, например в странах Скандинавии, Oppo планирует вести продажи через свой бренд Realme. Учитывая, что модели OnePlus попадают к пользователям в Узбекистане через неофициальные каналы, сокращение глобальной поддержки может в будущем создать трудности в вопросах сервисного обслуживания и программного обеспечения.