Apple запускает аренду устройств: система подписки для iPhone и Мак

·39·Технологии
Apple запускает аренду устройств: система подписки для iPhone и Мак

Корпорация Apple готовит революционные изменения в стратегии продаж своей продукции. Компания готовится запустить новый сервис, позволяющий пользователям брать iPhone, iPad и компьютеры Мак в долгосрочную аренду. Согласно данным издания Bloomberg, программа под названием Apple Упграде, как ожидается, будет официально представлена в США 28 июля текущего года. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Новый проект разработан в партнерстве с платежной платформой Кларна и позволяет пользователям пользоваться новейшими технологиями за ежемесячную абонентскую плату, не выплачивая полную стоимость устройства сразу. По истечении срока контракта клиент может выкупить устройство, обменять его на новую модель или просто вернуть.

Особенности и сроки сервиса

Если существующая программа iPhone Упграде Програм ограничена только смартфонами, то новый сервис Apple Упграде будет гораздо более масштабным. Согласно ему, для различных гаджетов устанавливаются разные сроки аренды:

  • для смартфонов iPhone и умных часов Apple Watch максимальный срок аренды составляет 24 месяца;
  • для планшетов iPad и компьютеров Мак — 36 месяцев.
Пользователи получат несколько вариантов выбора в течение срока действия контракта или после его завершения. Например, можно продолжить платежи и оставить устройство в собственности или обменять его на модель нового поколения до истечения срока. Однако эксперты Bloomberg предупреждают, что за досрочный обмен или расторжение контракта может взиматься дополнительная комиссия.

Ограничения и условия партнерства

Стоит отметить, что данная программа распространяется не на все устройства. По предварительным данным, такие модели, как Apple Watch SE, базовый iPad, iPhone 16 и MacBook Neo, не включены в список устройств, доступных для аренды. Кроме того, сервисом могут воспользоваться только физические лица — для корпоративных клиентов и образовательных учреждений эта возможность остается закрытой.

Еще один важный аспект заключается в том, что в новый пакет подписки не включена расширенная гарантия АпплеКаре+. Если пользователь хочет застраховать свое устройство, ему придется оплачивать эту услугу отдельно. Для подключения к программе кредитоспособность клиента проверяется через платформу Кларна в упрощенном порядке.

После закрытия сервиса Apple Pay Латер компания Apple укрепляет связи с внешними партнерами, такими как Кларна. В настоящее время эта платежная система интегрирована в приложения Apple Pay и Валлет, позволяя оплачивать покупки в рассрочку. Новая система аренды является для Apple частью стратегии не только по увеличению объема продаж, но и по удержанию пользователей в своей экосистеме.

Официальный запуск этого сервиса на рынке Узбекистана пока не ожидается, так как программа Apple Упграде изначально предназначена для рынка США с развитой финансовой системой. Однако международный опыт показывает, что в случае успеха такие сервисы со временем могут быть внедрены и через официальных дилеров в других регионах.

AppleiPhoneПодпискаТехнологииBloomberg
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Новая социальная сеть без алгоритмов и рекламы: проект Ёпе привлек 12,3 миллиона долларовНовая социальная сеть без алгоритмов и рекламы: проект Ёпе привлек 12,3 миллиона долларовСегодня, 23:29Чип для восстановления зрения: Скиенке Корпоратион получила разрешение в ЕвропеЧип для восстановления зрения: Скиенке Корпоратион получила разрешение в ЕвропеСегодня, 23:28Гонка гиперзвуковых технологий: беспилотник Талон-А вышел на новый этапГонка гиперзвуковых технологий: беспилотник Талон-А вышел на новый этапСегодня, 23:26Представлен Samsung Galaxy З Фолд 8 Ultra: толщина корпуса всего 4,1 ммПредставлен Samsung Galaxy З Фолд 8 Ultra: толщина корпуса всего 4,1 ммСегодня, 22:56Мондай.ком увольняет сотни сотрудников, чтобы сосредоточиться на AIМондай.ком увольняет сотни сотрудников, чтобы сосредоточиться на AIСегодня, 22:50Google упрощает переход пользователей iPhone на экосистему AndroidGoogle упрощает переход пользователей iPhone на экосистему AndroidСегодня, 22:30
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Легендарная Нокиа Аша возвращается: ХМД готовит сенсорный телефон нового поколения
Легендарная Нокиа Аша возвращается: ХМД готовит сенсорный телефон нового поколения