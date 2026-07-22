Apple запускает аренду устройств: система подписки для iPhone и Мак

Корпорация Apple готовит революционные изменения в стратегии продаж своей продукции. Компания готовится запустить новый сервис, позволяющий пользователям брать iPhone, iPad и компьютеры Мак в долгосрочную аренду. Согласно данным издания Bloomberg, программа под названием Apple Упграде, как ожидается, будет официально представлена в США 28 июля текущего года. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Новый проект разработан в партнерстве с платежной платформой Кларна и позволяет пользователям пользоваться новейшими технологиями за ежемесячную абонентскую плату, не выплачивая полную стоимость устройства сразу. По истечении срока контракта клиент может выкупить устройство, обменять его на новую модель или просто вернуть.

Особенности и сроки сервиса

Если существующая программа iPhone Упграде Програм ограничена только смартфонами, то новый сервис Apple Упграде будет гораздо более масштабным. Согласно ему, для различных гаджетов устанавливаются разные сроки аренды:

для смартфонов iPhone и умных часов Apple Watch максимальный срок аренды составляет 24 месяца;

для планшетов iPad и компьютеров Мак — 36 месяцев.

Пользователи получат несколько вариантов выбора в течение срока действия контракта или после его завершения. Например, можно продолжить платежи и оставить устройство в собственности или обменять его на модель нового поколения до истечения срока. Однако эксперты Bloomberg предупреждают, что за досрочный обмен или расторжение контракта может взиматься дополнительная комиссия.

Ограничения и условия партнерства

Стоит отметить, что данная программа распространяется не на все устройства. По предварительным данным, такие модели, как Apple Watch SE, базовый iPad, iPhone 16 и MacBook Neo, не включены в список устройств, доступных для аренды. Кроме того, сервисом могут воспользоваться только физические лица — для корпоративных клиентов и образовательных учреждений эта возможность остается закрытой.

Еще один важный аспект заключается в том, что в новый пакет подписки не включена расширенная гарантия АпплеКаре+. Если пользователь хочет застраховать свое устройство, ему придется оплачивать эту услугу отдельно. Для подключения к программе кредитоспособность клиента проверяется через платформу Кларна в упрощенном порядке.

После закрытия сервиса Apple Pay Латер компания Apple укрепляет связи с внешними партнерами, такими как Кларна. В настоящее время эта платежная система интегрирована в приложения Apple Pay и Валлет, позволяя оплачивать покупки в рассрочку. Новая система аренды является для Apple частью стратегии не только по увеличению объема продаж, но и по удержанию пользователей в своей экосистеме.

Официальный запуск этого сервиса на рынке Узбекистана пока не ожидается, так как программа Apple Упграде изначально предназначена для рынка США с развитой финансовой системой. Однако международный опыт показывает, что в случае успеха такие сервисы со временем могут быть внедрены и через официальных дилеров в других регионах.