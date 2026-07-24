Midjourney совершила неожиданную покупку: приобретено астрологическое приложение Ко-Стар

·49·Технологии
Midjourney совершила неожиданную покупку: приобретено астрологическое приложение Ко-Стар

Лаборатория Midjourney, мировой лидер в области генерации изображений с помощью AI, продолжает расширять сферу своей деятельности. Как сообщает издание Bloomberg, компания приобрела популярное приложение для социальной астрологии Ко-Стар. Эта сделка оценивается как неожиданный стратегический шаг для Midjourney, поскольку до сих пор компания была известна в основном своими технологиями создания визуального контента. Об этом сообщает Techcrunch.ком.

Приложение Ко-Стар в настоящее время насчитывает более 4,3 миллиона активных пользователей в месяц и позволяет людям составлять натальные карты (астрологические карты) и делиться ими с друзьями. Платформа использует как AI, так и услуги профессиональных авторов для формирования гороскопов, анализа совместимости и различных советов. Финансовые детали сделки пока не разглашаются.

Почему Midjourney заинтересовалась астрологией?

Midjourney уделяет серьезное внимание диверсификации своей линейки продуктов. Компания пытается создавать подразделения не только в области генерации изображений и видео по текстовому описанию, но и в сферах медицины и велнеса (спа). Покупка астрологического приложения может стать частью этой масштабной экосистемы. Команда Ко-Стар, обладающая компактным и специализированным штатом, теперь продолжит свою деятельность в составе Midjourney.

Еще одним важным аспектом этой покупки является то, что 24 сотрудника команды Ко-Стар в полном составе присоединились к Midjourney. Эти специалисты имеют большой опыт в создании и управлении мобильными приложениями для потребителей. Известно, что у Midjourney до сих пор нет собственного независимого приложения, и пользователи в основном пользуются сервисом через сервер Discord.

Шаг к мобильному приложению

По мнению экспертов, опыт команды Ко-Стар может сыграть решающую роль в запуске долгожданного собственного мобильного приложения Midjourney. Успех Ко-Стар в создании удобного интерфейса для пользователей и интеграции элементов социальных сетей открывает новые возможности для лаборатории AI.

Эта новость также представляет интерес для любителей технологий. Сервисы Midjourney очень популярны среди местных дизайнеров и маркетологов. Ожидается, что покупка такой платформы, как Ко-Стар, в будущем поможет алгоритмам Midjourney предоставлять более персонализированный контент, адаптированный к интересам пользователей.

На данный момент Midjourney и Ко-Стар не делали официальных заявлений о будущих совместных проектах. Однако проникновение AI в сферы, связанные с человеческими эмоциями, судьбой и повседневной жизнью, свидетельствует об очередном крупном тренде в технологическом мире.

MidjourneyCo-StarИскусственный ИнтеллектТехнологииBloomberg
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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