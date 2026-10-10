«Странная» кража во Вьетнаме взбудоражила сеть (видео)
В Нячанге, одном из самых популярных туристических городов Вьетнама, произошло редкое для истории криминального мира — одновременно комичное и поразительное преступление. Преступник, похитивший дорогой смартфон iPhone у иностранной туристки, не смог воспользоваться устройством и на следующий день снова вернулся к жертве, чтобы разблокировать его.
Этот поступок вора, столкнувшегося с безупречной системой безопасности компании Apple, и детали происшествия вызывают широкое обсуждение в социальных сетях.
Преграда Факе ИД и вторая «атака»
Подробности необычной кражи развивались следующим образом:
Первая кража: Преступник воспользовался невнимательностью туристки на зоне отдыха, ловко выхватил у нее из рук смартфон iPhone и скрылся;
Проблемы с паролем и Факе ИД: Поскольку на украденном смартфоне был активирован Факе ИД (система распознавания лиц), вор не смог ни продать его, ни открыть данные внутри;
Неожиданное возвращение: На следующий день вор снова нашел потерпевшую женщину в том же районе, подошел прямо к ней и на секунду поднес телефон к ее лицу для разблокировки экрана через Факе ИД, после чего, как только устройство открылось, снова скрылся из виду.
Волна преступности в Нячанге: туристы серьезно предупреждены
Этот инцидент в очередной раз продемонстрировал снижение уровня безопасности на курорте Нячанг:
Под прицелом кошельки, телефоны и скутеры: Иностранные туристы, посещающие город, в последнее время жалуются на резкий рост числа случаев вырывания сумок, срывания телефонов на улицах и краж арендованных скутеров;
Меры местной полиции: На распространившихся в сети кадрах видно, что местные стражи порядка усилили рейды по задержанию подозреваемых на пляжах и в людных местах;
Рекомендации для туристов: Эксперты напоминают отдыхающим в крупных туристических центрах Вьетнама не носить с собой открыто дорогие гаджеты на людных улицах и всегда включать двухэтапные системы защиты паролем.
Комментарии 0
…