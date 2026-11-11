На плечах отцов: путь детей в школу в Дехканабаде поразил общественность (видео)

Право каждого ребенка на получение образования в безопасных и комфортных условиях гарантировано Конституцией и законами. Однако дети школьного возраста, проживающие в кишлаке Джингиль Дехканабадского района Кашкадарьинской области, вынуждены ежедневно рисковать своей жизнью ради получения знаний.

Ежедневные испытания учеников школы №84 в кишлаке Джингиль

В социальных сетях широко обсуждаются кадры, на которых запечатлен процесс похода в школу учеников общеобразовательной школы №84, расположенной в кишлаке Джингиль. Как видно на видео, через реку, протекающую по территории кишлака, не проложено ни одного пешеходного моста.

В результате ученики, спешащие на уроки, вынуждены полагаться на помощь местных жителей и родителей:

Перенос на плечах: Взрослые и отцы переходят ледяную и бурную реку вброд, перенося учеников младших классов на своих плечах на другой берег.

Использование транспорта: В условиях холодной воды и сильного течения некоторые родители перевозят своих детей через реку на ослах или других транспортных средствах.

Решимость учеников: Несмотря на все трудности и опасности, дети не прекращают свое стремление к знаниям.

Показатели проблемы и ситуации Данные и детали Местоположение Кашкадарьинская область, Дехканабадский район, кишлак Джингиль Образовательное учреждение Общеобразовательная школа №84 Основной фактор риска Отсутствие безопасного пешеходного моста через реку Ежедневный процесс Переход учеников через реку вброд, на плечах родителей или на транспорте Общественная реакция Данная ситуация требует серьезного внимания со стороны соответствующих организаций и ответственных ведомств

«Путь в школу каждый день превращается в настоящее испытание. Вопрос строительства современного и безопасного моста для детей, чтобы не подвергать их жизни опасности, уже стал самой актуальной задачей».

От ответственных лиц ожидаются незамедлительные практические решения

Столь экстремальные условия по пути в образовательное учреждение вызывают справедливое возмущение не только у родителей, но и у широкой общественности. Обеспечение безопасности учеников школы №84 в кишлаке Джингиль, строительство пешеходного моста в кратчайшие сроки для их безопасного и удобного перехода через реку является прямой обязанностью ответственных ведомств.

Как вы считаете, какие оперативные меры должны предпринять местные ответственные организации для устранения подобных тяжелых и опасных проблем? Оставляйте свое мнение в комментариях!