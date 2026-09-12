На месте 2 машин — 16 автомобилей: необычная парковка в Узбекистане

·75·Общество
На месте 2 машин — 16 автомобилей: необычная парковка в Узбекистане

Как сообщил основатель компании Smart Parking Solution Шерзод Шукуров, данная система позволяет разместить 16 автомобилей на площади, вмещающей всего две машины. Такие механизированные парковки применяются для эффективного использования ограниченного пространства.

Система практически полностью автоматизирована. Водитель ставит автомобиль на специальную платформу, камера распознает государственный номер. После этого центральный лифт поднимает машину на нужный этаж и размещает на свободном месте.

При возврате автомобиля предусмотрена идентификация пользователя с помощью Face ID, после чего система автоматически спускает машину вниз.

По данным компании, стоимость установки одной такой парковки составляет примерно 120–125 тысяч долларов. Стоимость пользования может составить 1–1,2 миллиона сумов в месяц, а почасовой тариф — до 12 тысяч сумов. Окончательная цена определяется в зависимости от района расположения парковки.

Проект пока работает в тестовом режиме. Информация о том, что он впервые внедрен в Узбекистане, основана на заявлении представителя компании.

Smart Parking SolutionШерзод ШукуровпарковкаFace ID
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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