Теперь парам, совершающим непристойные действия в общественных местах, может грозить тюремное заключение.

·63·Общество
Теперь парам, совершающим непристойные действия в общественных местах, может грозить тюремное заключение.

В Узбекистане к лицам, нарушающим правила поведения в общественных местах или совершающим откровенные действия сексуального характера на глазах у окружающих, могут быть приняты административные меры.

Согласно информации, для выявления подобных случаев будет применяться практика использования камер наблюдения, в частности, систем Face ID для установления нарушителей. После этого соответствующие лица вместе с родителями могут быть вызваны в районный отдел внутренних дел.

В зависимости от характера правонарушения к гражданам может быть применен штраф или административный арест на срок до 15 суток.

Ответственные лица заявили, что данные меры направлены на поддержание порядка в общественных местах, обеспечение спокойствия граждан и усиление соблюдения правил этики и морали.

УзбекистанFace IDРайонный отдел внутренних деладминистративный арест
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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