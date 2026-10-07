Теперь парам, совершающим непристойные действия в общественных местах, может грозить тюремное заключение.

В Узбекистане к лицам, нарушающим правила поведения в общественных местах или совершающим откровенные действия сексуального характера на глазах у окружающих, могут быть приняты административные меры.

Согласно информации, для выявления подобных случаев будет применяться практика использования камер наблюдения, в частности, систем Face ID для установления нарушителей. После этого соответствующие лица вместе с родителями могут быть вызваны в районный отдел внутренних дел.

В зависимости от характера правонарушения к гражданам может быть применен штраф или административный арест на срок до 15 суток.

Ответственные лица заявили, что данные меры направлены на поддержание порядка в общественных местах, обеспечение спокойствия граждан и усиление соблюдения правил этики и морали.