В Ташкентском метро нашли 10 тысяч долларов

·38·Узбекистан
В Ташкентском метро нашли 10 тысяч долларов

В Ташкентском метрополитене 10 тысяч долларов США, найденные сотрудником, были возвращены владельцу. Об этом сообщили в Департаменте обеспечения безопасности на объектах транспорта и туризма Министерства внутренних дел.

Сообщается, что гражданин Казахстана прибыл в Сергелийский район Ташкента с целью покупки автомобиля. Садясь со станции метро «Алмазар» в направлении Сергели, он не заметил, как из сумки выпали 10 тысяч долларов.

Добравшись до авторынка, гражданин обнаружил пропажу денег. Тем временем сотрудник метрополитена обнаружил оставленные в вагоне деньги.

После этого были проведены проверочные мероприятия для установления личности владельца денег. Сотрудники с помощью системы Face ID установили гражданина и полностью вернули ему 10 тысяч долларов.

Владелец денег выразил благодарность сотрудникам метрополитена и органов внутренних дел. Он отметил, что рад возвращению своих средств честным путем.

Ташкентский метрополитенМинистерство внутренних делFace IDСергелийский район
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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