Какая ответственность предусмотрена за романтические отношения в общественных местах? (видео)

В Узбекистане усиливается контроль за соблюдением общественного порядка и норм этики и морали в общественных местах, парках и скверах.

Согласно информации, распространяющейся в социальных сетях, и предупреждениям ответственных ведомств, к гражданам, которые открыто проявляют романтические отношения в общественных местах и переходят границы приличия, могут быть применены строгие административные меры, в том числе штраф в размере до 2 млн сумов или административный арест сроком до 15 суток.

Как Face ID и умные камеры выявляют нарушителей?

В этом процессе активно используются современные камеры видеонаблюдения, установленные в городских скверах, парках и местах массового отдыха:

Автоматическая идентификация: С помощью умных камер и системы Face ID (распознавание лиц) личности лиц, совершивших неподобающие действия в общественных местах и нарушивших правила этики, определяются за считанные секунды;

Вызов в суд в сопровождении родителей: После подтверждения личности, особенно если речь идет о молодых правонарушителях, они вызываются в органы внутренних дел в сопровождении своих родителей, с ними проводятся официальное разбирательство и профилактические беседы.

Какие меры наказания предусмотрены законодательством?

Случаи игнорирования общепринятых правил морали в общественных местах и проявления неуважения к обществу квалифицируются в соответствии с Кодексом Республики Узбекистан об административной ответственности:

Административный штраф: В зависимости от характера и степени правонарушения виновным назначается штраф в размере до 2 млн сумов ;

Административный арест: Если правонарушение совершено повторно или сопровождается грубым нарушением общественного порядка, к лицу может быть применено наказание в виде административного ареста сроком до 15 суток.

На что следует обращать внимание в общественных местах?

Правоохранительные органы призывают граждан, в частности молодежь, соблюдать культуру отдыха в общественных местах: