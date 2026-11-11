Невидимый для радаров: Китай показал видео удара секретного дрона ГДж-11

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Невидимый для радаров: Китай показал видео удара секретного дрона ГДж-11
КороткоПодготовлено с помощью ИИПоказать
  • Военно-воздушные силы Китая впервые продемонстрировали внутреннее устройство и кадры нанесения удара боевого дрона ГДж-11 "Шарп Сворд".
  • Данный аппарат, созданный на основе стелс-технологий, оснащен специальным покрытием для скрытности от радаров противника.
  • Он также оборудован скрытыми отсеками вооружения под фюзеляжем.

Военно-воздушные силы Китая впервые в своей истории официально продемонстрировали внутреннее устройство и кадры нанесения точного удара сверхсекретным малозаметным боевым дроном ГДж-11 "Шарп Сворд" («Острый меч»), который привлек внимание всего мира. Видео, распространенное телеканалом ККТВ, вызвало огромный интерес у мировых военных экспертов и технологического сообщества.

Стелс-технологии и внутренние отсеки вооружения

Согласно представленным кадрам, дизайн и конструкторские решения беспилотного аппарата основаны на самых передовых в мире стелс-технологиях. Ключевые технические характеристики дрона включают:

  • Внутренние отсеки вооружения: В нижней части аппарата, между основными стойками шасси, расположены два скрытых отсека со специальными зубчатыми крышками, предназначенные для размещения ракет и бомб, скрывая их от радаров.

  • Стелс-материалы: Внешняя поверхность дрона покрыта специальным составом, полностью поглощающим волны радаров противника. Кроме того, для максимального снижения радиолокационной заметности была дополнительно защищена система выхлопа двигателя.

Технические параметры

Характеристики дрона ГДж-11 "Шарп Сворд"

Тип аппарата

Ударный стелс-дрон (УУАВ), невидимый для радаров

Размещение вооружения

Специальные внутренние зубчатые отсеки под фюзеляжем

Система управления

Управление операторами из специальных наземных центров

Время подготовки

Подготовка к боевым задачам занимает от 6 часов до нескольких дней

Боевые испытания

ККТВ продемонстрировал успешное поражение цели в облачную погоду

«Открытое применение оружия стелс-дронами, такими как ГДж-11, означает, что Китай вышел на новый технологический уровень в области военной авиации».

Боевые испытания и точность со второй попытки

В кадрах, опубликованных Центральным телевидением Китая, показаны испытания дрона в условиях, приближенных к реальным боевым. В частности, во время испытаний в облачную погоду аппарат с высокой точностью уничтожил заданную цель со второй попытки.

Специалистыотмечают, что управление такими аппаратами и подготовка к бою требуют много времени — процесс подготовки специалистов обычно начинается от 6 часов и в сложных условиях может длиться несколько дней. Публичная демонстрация этого дрона, несомненно, окажет серьезное влияние на баланс сил на мировом рынке обороны.

Как вы думаете, сможет ли новый стелс-дрон Китая обойти радары и преодолеть современные системы ПВО? Оставляйте свое мнение в комментариях!

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» редактор
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