Искреннее признание Карлсена: почему Магнус выбрал именно Абдусатторова для тренировок
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- Чемпион мира Магнус Карлсен сообщил, что выбрал Нодирбека Абдусатторова в качестве партнера для тренировочного сбора в Испании.
- Норвежский гроссмейстер отметил, что это решение было продиктовано желанием избежать негативного влияния онлайн-игр.
- Он также стремился восстановить глубокий анализ и профессиональное соперничество за классической доской.
Сильнейший шахматист планеты, многократный чемпион мира Магнус Карлсен недавно раскрыл причины, по которым в качестве партнера для закрытого тренировочного сбора в Испании он выбрал именно лидера сборной Узбекистана Нодирбека АбдусаттороваСогласно данным источника ЧессБасе Непал, норвежская суперзвезда остановился не только на спортивных, но и на личных и психологических аспектах этого сотрудничества.
Вред онлайн-игр и профессиональный статус Абдусатторова
Карлсен отметил, что в последнее время среди шахматистов стала популярной игра в интернете в свободных форматах, что может снизить серьезность отношения к игре и сформировать вредные привычки. По этой причине норвежский гроссмейстер искал сильного спарринг-партнера, чтобы вновь ощутить позиционную борьбу под максимальным давлением и глубокий анализ за классической доской.
Говоря о том, почему выбор пал именно на узбекского вундеркинда, Карлсен сказал, что это решение было отчасти случайным, но с человеческой точки зрения — невероятно верным:
«Нодирбек — очень приятный, скромный и мягкий человек. Здорово знать его лично. Даже мой сын очень полюбил Нодирбека, и они быстро нашли общий язык».
В этом важном подготовительном процессе в Испании также приняли участие постоянный главный тренер и советник Карлсена Петер Хейне Нильсен и английский гроссмейстер Дэвид Хауэлл.
Критерий / Показатель
Подробности сбора в Испании и супертурнира в Будапеште
Основные участники
Магнус Карлсен (Норвегия) и Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан)
Цель сбора
Избежание онлайн-отвлечений, глубокий анализ и профессионализм за живой доской
Штаб Карлсена
Петер Хейне Нильсен (главный советник), Дэвид Хауэлл (гроссмейстер)
Текущее соревнование
Тотал Чесс Ворлд Чампионшип Тур Пилот 2026 (Будапешт, Венгрия)
Сроки соревнования
10–20 ноября 2026 года
Общий призовой фонд
650 000 долларов США
Форматы игры
Блиц, рапид и ускоренная классика (система троеборья)
Уникальный аспект
Бибисара Асаубаева (Казахстан), соревнующаяся на равных с мужчинами
«Совместные тренировки с шахматистом №1 в мире — явное доказательство того, что место Абдусатторова в глобальной элите уже достигло самых высоких вершин».
Большая битва на 650 тысяч долларов в Будапеште
После продуктивного сбора в Испании оба гроссмейстера отправились прямиком в столицу Венгрии — Будапешт. В эти дни там в самом разгаре турнир Тотал Чесс Ворлд Чампионшип Тур Пилот с огромным призовым фондом в 650 тысяч долларов.
Борьба в Будапеште определит настоящего универсального короля шахмат — гроссмейстеры проверяют свое мастерство в дисциплинах блиц, рапид и ускоренная классика. В соревновании от Центральной Азии на равных в общей таблице выступают Нодирбек Абдусатторов среди мужчин и двукратная чемпионка мира по блицу Бибисара Асаубаева среди женщин.
Как вы считаете, смогут ли совместные тренировки с Магнусом Карлсеном сделать Нодирбека Абдусатторова главным претендентом на шахматную корону в ближайшие годы? Оставляйте свое мнение в комментариях!
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