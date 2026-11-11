Искреннее признание Карлсена: почему Магнус выбрал именно Абдусатторова для тренировок

Сильнейший шахматист планеты, многократный чемпион мира Магнус Карлсен недавно раскрыл причины, по которым в качестве партнера для закрытого тренировочного сбора в Испании он выбрал именно лидера сборной Узбекистана Нодирбека АбдусаттороваСогласно данным источника ЧессБасе Непал, норвежская суперзвезда остановился не только на спортивных, но и на личных и психологических аспектах этого сотрудничества.

Вред онлайн-игр и профессиональный статус Абдусатторова

Карлсен отметил, что в последнее время среди шахматистов стала популярной игра в интернете в свободных форматах, что может снизить серьезность отношения к игре и сформировать вредные привычки. По этой причине норвежский гроссмейстер искал сильного спарринг-партнера, чтобы вновь ощутить позиционную борьбу под максимальным давлением и глубокий анализ за классической доской.

Говоря о том, почему выбор пал именно на узбекского вундеркинда, Карлсен сказал, что это решение было отчасти случайным, но с человеческой точки зрения — невероятно верным: