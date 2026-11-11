В США 11-месячный младенец найден живым после 24 часов под землей

В штате Южная Каролина (США) 11-месячный младенец был найден живым после того, как провел почти 24 часа под землей. Ребенок был завернут в полотенце, помещен в клетку для собак и закопан в лесистой местности. Об этом сообщает «Reuters».

Как стало известно, младенец по имени Коа Шарп пропал 9 ноября. Он находился под присмотром своего отца Майкла Комера в доме матери. Когда мать вышла на улицу, отец забрал ребенка. После этого было объявлено о пропаже младенца, и полиция вместе со спасательными службами начала масштабные поисковые работы.

Поисковики обнаружили ребенка в лесу примерно в 45 метрах от дома отца Комера. Там были замечены следы недавно вскопанной земли. Когда спасатели начали копать, они услышали плач младенца.

Шериф округа Лексингтон Джей Кун на пресс-конференции заявил, что плач ребенка стал самым радостным звуком для поисковиков.

«Мы нашли 11-месячного Коа живым, борющимся за жизнь и плачущим. Нет звука радостнее, чем плач младенца», — сказал он.

По предположению шерифа, выжить ребенку помогло то, что внутри клетки, обернутой полотенцем, образовалась воздушная прослойка. Спасатели немедленно доставили его в больницу. Врачи надеются на выздоровление младенца.

Согласно имеющимся данным, отец ребенка Майкл Комер был задержан вечером 9 ноября по подозрению в похищении и сопротивлении при аресте сотрудникам полиции. В настоящее время вопрос о предъявлении ему дополнительных обвинений обсуждается с прокурорами.

Расследование инцидента продолжается.