В США 11-месячный младенец найден живым после 24 часов под землей

1 мин чтения52
В США 11-месячный младенец найден живым после 24 часов под землей
КороткоПодготовлено с помощью ИИПоказать
  • В штате Южная Каролина (США)
  • 11-месячный младенец по имени Коа Шарп был найден живым после того, как провел 24 часа под землей в лесистой местности.
  • Ребенок выжил благодаря воздушной прослойке, образовавшейся внутри клетки для собак, в которую он был завернут в полотенце.
  • Отец ребенка, Майкл Комер, подозреваемый в похищении, был задержан полицией 9 ноября.

В штате Южная Каролина (США) 11-месячный младенец был найден живым после того, как провел почти 24 часа под землей. Ребенок был завернут в полотенце, помещен в клетку для собак и закопан в лесистой местности. Об этом сообщает «Reuters».

Как стало известно, младенец по имени Коа Шарп пропал 9 ноября. Он находился под присмотром своего отца Майкла Комера в доме матери. Когда мать вышла на улицу, отец забрал ребенка. После этого было объявлено о пропаже младенца, и полиция вместе со спасательными службами начала масштабные поисковые работы.

Поисковики обнаружили ребенка в лесу примерно в 45 метрах от дома отца Комера. Там были замечены следы недавно вскопанной земли. Когда спасатели начали копать, они услышали плач младенца.

Шериф округа Лексингтон Джей Кун на пресс-конференции заявил, что плач ребенка стал самым радостным звуком для поисковиков.

«Мы нашли 11-месячного Коа живым, борющимся за жизнь и плачущим. Нет звука радостнее, чем плач младенца», — сказал он.

По предположению шерифа, выжить ребенку помогло то, что внутри клетки, обернутой полотенцем, образовалась воздушная прослойка. Спасатели немедленно доставили его в больницу. Врачи надеются на выздоровление младенца.

Согласно имеющимся данным, отец ребенка Майкл Комер был задержан вечером 9 ноября по подозрению в похищении и сопротивлении при аресте сотрудникам полиции. В настоящее время вопрос о предъявлении ему дополнительных обвинений обсуждается с прокурорами.

Расследование инцидента продолжается.

Вам понравилась статья?
Charos«ZAMIN.UZ» редактор
Следите за Zamin:Telegram-каналСледить в Google

С подпиской рекламы не будет

Zamin Premium — 4 900 сум в месяц

Комментарии0

Объявления

Для сотрудничества
  1. Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
    Авто
    Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
  2. Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
    Авто
    Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
  3. 8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
    Экономика
    8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
  4. Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
    Технологии
    Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
  5. Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
    Технологии
    Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
  6. Как выбрать карту для ежедневных расходов?
    Для жизни
    Как выбрать карту для ежедневных расходов?
  7. Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
    Спорт
    Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
  8. Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
    Авто
    Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
  9. Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
    Общество
    Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
  10. Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
    Для жизни
    Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Похожие новости

Популярные новости в категории Мир