75-килограммовый арбуз! Выращенный в Узбекистане гигантский бахчевой плод удивил всех

В социальных сетях распространилось видео с арбузом необычайного размера, привлекающее внимание пользователей. На видео дехканин держит на плече огромный арбуз весом примерно 75 килограммов.

В ролике продемонстрирован бахчевой плод, который в несколько раз больше обычных арбузов. Дехканин говорит, что его вес составляет около 75 килограммов.

«Кто сможет удержать этот арбуз на плече в вертикальном положении, тому я дам денежное приз», — обратился он.

В своем видео дехканин призвал подписчиков в социальных сетях и блогеров принять участие в этом необычном испытании.

А предложение удержать огромный арбуз на плече в вертикальном положении вызывает различные обсуждения под видео.