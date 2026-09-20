75-килограммовый арбуз! Выращенный в Узбекистане гигантский бахчевой плод удивил всех

·44·Общество
75-килограммовый арбуз! Выращенный в Узбекистане гигантский бахчевой плод удивил всех

В социальных сетях распространилось видео с арбузом необычайного размера, привлекающее внимание пользователей. На видео дехканин держит на плече огромный арбуз весом примерно 75 килограммов.

В ролике продемонстрирован бахчевой плод, который в несколько раз больше обычных арбузов. Дехканин говорит, что его вес составляет около 75 килограммов.

«Кто сможет удержать этот арбуз на плече в вертикальном положении, тому я дам денежное приз», — обратился он.

В своем видео дехканин призвал подписчиков в социальных сетях и блогеров принять участие в этом необычном испытании.

А предложение удержать огромный арбуз на плече в вертикальном положении вызывает различные обсуждения под видео.

АрбузДехканинВидеоСоциальные сети
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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