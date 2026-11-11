Какие профессии будут востребованы среди ИТ-специалистов в 2026 году?

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Какие профессии будут востребованы среди ИТ-специалистов в 2026 году?
КороткоПодготовлено с помощью ИИПоказать
  • К концу 2026 года количество вакансий для продакт-менеджеров в сфере технологий увеличилось, в то время как рост в инженерном направлении замедлился, а количество рабочих мест в сфере дизайна сократилось до рекордного минимума.
  • Согласно анализу Lenny's Newsletter, навыки работы с искусственным интеллектом стали основным требованием для многих профессий.
  • Показатель найма инженеров программного обеспечения в США снизился с 239 тысяч в 2022 году до 113 тысяч.

Возможности трудоустройства в сфере технологий различаются в зависимости от специализации. К концу 2026 года количество вакансий для продакт-менеджеров увеличилось, а рост в инженерном направлении замедлился. В сфере дизайна количество открытых вакансий сократилось до рекордного минимума. Навыки работы с искусственным интеллектом стали одним из основных требований для многих профессий. Эти данные приведены в анализе издания Леннй'с Невслеттер, опубликованном 10 ноября.

Анализ основан на данных ТруеУп, охватывающих вакансии более 9 тысяч работодателей в технологических компаниях. Также были изучены данные Ливе Дата Течнологиес, отслеживающей изменения в трудовой деятельности 124 миллионов специалистов. Статистика найма отражает ситуацию в США.

Возможности для продакт-менеджеров выросли

С марта 2023 года количество открытых вакансий для продакт-менеджеров увеличилось на 75 процентов. Если считать с начала 2023 года, рост составил 56 процентов. В инженерной сфере вакансии увеличились на 43 процента.

Статистика найма в США также показывает относительно благоприятную ситуацию для продакт-менеджеров. В 2021 году доля продакт-менеджеров среди всех нанятых специалистов составляла 16 процентов. Сейчас эта цифра достигла 21 процента.

Однако рост количества вакансий не означает, что темпы найма увеличились в той же пропорции. В анализе отмечается, что показатель найма продакт-менеджеров в последние годы остается стабильным.

Рост в инженерии практически остановился

Рост вакансий для инженеров в 2024 году составил 29 процентов, в 2025 году — 15 процентов. За последний год этот показатель упал до 2,5 процентов. Сейчас количество открытых инженерных вакансий в технологических компаниях меньше, чем было в марте.

В США с мая 2025 года по апрель 2026 года было нанято около 113 тысяч инженеров-программистов. В 2022 году работой были обеспечены 239 тысяч человек. Таким образом, текущий показатель составляет менее половины результата того периода.

Тем не менее, в некоторых областях инженерии спрос остается высоким. Вакансии для специалистов по найму (рекрутеров) с середины 2023 года выросли почти в три раза. Должности инженеров по внедрению (Форвард деплоед енгинир) за год выросли в 4,6 раза, достигнув примерно 1500. Кибербезопасность — еще одно направление, где спрос продолжает расти.

Спрос на мобильных и фронтенд-инженеров за последний год сократился почти на 50 процентов.

Спад в дизайне и пользовательских исследованиях

В технологических компаниях по всему миру осталось всего 1900 открытых вакансий для продуктовых дизайнеров. Это на 28 процентов меньше, чем год назад. Компании в США за последние 12 месяцев наняли 12 600 продуктовых дизайнеров. В 2022 году эта цифра достигала 27 600 человек.

Спрос на исследователей пользовательского опыта (УКс-исследователей) упал еще сильнее. В США за последний год было нанято около 1800 специалистов, тогда как в 2022 году их число составляло 5300 человек. Годовое падение составило 66 процентов. По всему миру количество открытых вакансий в этом направлении составляет 108.

Работодатели требуют навыки работы с искусственным интеллектом

Состав навыков, требуемых в вакансиях технологических компаний, также изменился. Для продакт-менеджеров LLM стал наиболее упоминаемым навыком. Claude находится на третьем месте, а Cursor, OpenAI и МКП входят в число наиболее часто встречающихся требований.

Для инженеров Пйтон сохранил лидирующие позиции. При этом LLM в вакансиях стали упоминаться чаще, чем Джава. Среди дизайнеров Фигма по-прежнему остается востребованным инструментом. Однако программы с искусственным интеллектом, такие как Claude и Cursor, также упоминаются все чаще.

Вакансии в основном сосредоточены в районе залива Сан-Франциско

Сейчас 15 процентов открытых вакансий в технологических компаниях приходятся на район залива Сан-Франциско. Количество вакансий здесь за год выросло на 43 процента. Каждая четвертая вакансия для продакт-менеджеров и дизайнеров, а также каждая пятая инженерная вакансия расположены в этом регионе.

Возможность удаленной работы также сократилась. Только 14 процентов вакансий в технологической сфере предлагают удаленный формат. В конце 2022 года этот показатель составлял 21 процент.

Доля удаленных вакансий для дизайнеров упала с 34 до 19 процентов, для инженеров — с 25 до 14 процентов. У продакт-менеджеров этот показатель за последние два года удерживался на уровне 21 процента.

В анализе говорится, что рынок труда в технологической сфере в целом растет, но основная часть новых рабочих мест появляется в направлениях, не связанных напрямую с программным обеспечением. Итоговый анализ статьи по этому поводу доступен по платной подписке.

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