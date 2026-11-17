В ташкентском канале нашли нильского крокодила
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- Нильский крокодил, найденный в одном из каналов Ташкента, был доставлен в Ташкентский зоопарк в тяжелом состоянии из-за длительного пребывания в холодной воде.
- Животное возрастом до одного года было спасены специалистами и сейчас находится на лечении в карантинном отделе, где его состояние оценивается как удовлетворительное.
- Специалисты предполагают, что крокодил мог содержаться в частном доме и впоследствии быть выброшенным в канал.
В одном из каналов Ташкента неожиданно обнаружили нильского крокодила. Животное, долгое время находившееся в холодной воде, было доставлено в Ташкентский зоопарк в тяжелом состоянии. Об этом сообщила администрация зоопарка.
Как стало известно, 15 ноября один из рыбаков заметил крокодила в городском канале и сообщил об этом в соответствующие службы. После этого сотрудники Национального комитета по экологии и изменению климата и работники зоопарка безопасно поймали животное и доставили его в зоопарк.
Специалисты в ходе осмотра установили, что это нильский крокодил в возрасте до одного года. Из-за сильного переохлаждения животное поместили в карантинный отдел. Для его восстановления подготовили специальный водоем, постепенно повысили температуру воды и установили лампы обогрева.
По словам экспертов зоопарка, после создания необходимых условий состояние крокодила немного улучшилось. В настоящее время оно оценивается как удовлетворительное. Однако для полного восстановления потребуется время.
Специалисты не исключают, что крокодил мог попасть в канал не случайно. Предполагается, что его могли содержать дома, а затем, из-за невозможности дальнейшего ухода, выбросили в воду. Однако эта версия пока не подтверждена.
Место происшествия было осмотрено, других рептилий поблизости не обнаружено.
Администрация зоопарка призвала граждан проявлять осторожность в подобных ситуациях. Если в нехарактерном для них месте встречается экзотическое животное, рекомендуется не пытаться ловить или прогонять его самостоятельно, а сообщать в соответствующие службы.
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