В одном из каналов Ташкента неожиданно обнаружили нильского крокодила. Животное, долгое время находившееся в холодной воде, было доставлено в Ташкентский зоопарк в тяжелом состоянии. Об этом сообщила администрация зоопарка.

Как стало известно, 15 ноября один из рыбаков заметил крокодила в городском канале и сообщил об этом в соответствующие службы. После этого сотрудники Национального комитета по экологии и изменению климата и работники зоопарка безопасно поймали животное и доставили его в зоопарк.

Специалисты в ходе осмотра установили, что это нильский крокодил в возрасте до одного года. Из-за сильного переохлаждения животное поместили в карантинный отдел. Для его восстановления подготовили специальный водоем, постепенно повысили температуру воды и установили лампы обогрева.