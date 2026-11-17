В Узбекистане создаются новые и важные возможности для лиц, отбывающих наказание в учреждениях по исполнению наказания. Согласно им, заключенные также смогут поступать в университеты и получать высшее образование. Правовая основа для этого была утверждена постановлением Президента № ПП–397 от 16 ноября 2026 года.

Дистанционное обучение и условия в колониях

Согласно новому порядку, данная возможность будет реализована начиная с 2027/2028 учебного года в форме дистанционного обучения на платно-контрактной основе. В рамках программы «Yangi hayot» («Новая жизнь») в колониях будут выделены специальные помещения, полностью оборудованные средствами видеоконференцсвязи, для беспрепятственного дистанционного обучения заключенных, принятых в высшие учебные заведения.

В документе строго определены вопросы не только высшего образования, но и кардинального расширения системы профессионального обучения заключенных.

Основные меры, предусмотренные постановлением Показатели и сроки реализации Получение высшего образования С 2027/2028 учебного года в дистанционной форме (на контрактной основе) Учебные и практические кабинеты До 2027/2028 учебного года 310 учебных и 420 кабинетов для практических занятий Масштаб профессионального обучения До 2030 года не менее 50 профессий, востребованных на рынке труда Объем охвата Обучение не менее 15–20 тысяч заключенных ежегодно востребованным профессиям

Сокращение преступности и поощрение молодежи

Одной из главных целей принятого постановления является обеспечение более быстрой адаптации заключенных к жизни в обществе после освобождения и снижение уровня повторной преступности на 30 процентов.

Также в документе особое место занимают меры по всесторонней поддержке молодых заключенных. Из их числа путем выборов будут отбираться молодежные активисты, которые ежеквартально будут материально поощряться в размере трехкратной базовой расчетной величины. Кроме того, во всех колониях по исполнению наказания среди заключенных будет организован конкурс «Yosh kitobxon» («Юный читатель») в дистанционной форме, а библиотекам будет предоставлен доступ к платформе «Mutolaa».

Как вы считаете, насколько получение высшего образования и профессии во время отбывания наказания поможет заключенным вернуться в общество в их дальнейшей жизни? Оставляйте свое мнение в комментариях!