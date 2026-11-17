Полет, состоявшийся в городе Биньчжоу провинции Шаньдун, продлился 16 минут 38 секунд. За это время самолет преодолел расстояние в 60,4 километра. Вместе с наземной подготовкой и другими операциями процесс испытаний занял 57 минут 46 секунд. По заявлению производителя, самолет работал стабильно, и все показатели испытаний соответствовали ожидаемым результатам.

Электрический самолет CE-25A, разработанный китайской компанией COMAC, 14 ноября впервые поднялся в воздух с экипажем на борту. Во время испытательного полета в кабине находились два пилота и один инженер-испытатель. Об этом сообщает China Daily.

CE-25A — первый разработанный в Китае электрический коммерческий самолет, предназначенный в основном для полетов на короткие расстояния между городами. Он способен перевозить 19 пассажиров, а его максимальная взлетная масса составляет 10 тонн. Самолет может развивать скорость до 300 километров в час, летать на высоте 2 400 метров и преодолевать до 400 километров на одном заряде.

На каждом крыле самолета установлено по пять электрических вентиляторных двигателей, всего — 10. Проект был реализован при участии COMAC, производителя аккумуляторов CATL, Шанхайского университета транспорта и других партнеров.

До своего первого пилотируемого полета CE-25A уже проходил испытания. 2 февраля 2026 года он впервые совершил беспилотный автономный полет, а впоследствии принял участие еще в 19 испытательных полетах без экипажа.

В настоящее время Управление гражданской авиации Китая приняло заявку на прохождение самолетом сертификации типа. Однако сроки начала его коммерческих полетов пока неизвестны.