В Турции арестованы двое граждан Узбекистана, обстрелявших автомобиль
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- В турецком районе Манавгат два гражданина Узбекистана, открывших огонь по автомобилю водителя, были задержаны.
- Личности Камронбек Абдурасулов и Эрол Камол Пусат были установлены в результате анализа 72 часов записей камер видеонаблюдения.
- По решению суда подозреваемые были заключены под стражу и помещены в тюрьму закрытого типа в Манавгате.
В турецкой провинции Анталья двое людей в масках напали на водителя, сидевшего в автомобиле, и открыли огонь по его машине. Подозреваемые, скрывшиеся с места происшествия, были установлены после изучения 72 часов записей камер видеонаблюдения. Ими оказались граждане Узбекистана. Об этом сообщает издание «Анталя Экспрес».
Сообщается, что инцидент произошел в квартале Илыджа района Манавгат. Мужчина по имени А.Э.К. остановил свой автомобиль на обочине в районе Зейтинлик, чтобы поговорить по телефону. В этот момент к нему подъехали двое людей в масках на мотоцикле и потребовали выйти из машины.
Водитель, заподозрив неладное, не стал выходить из автомобиля и попытался уехать с места происшествия задним ходом. Однако нападавшие открыли огонь по его машине и скрылись. После этого потерпевший сообщил о случившемся в службу экстренной помощи 112.
Сотрудники жандармерии начали масштабное расследование по данному факту. В ходе следствия были проанализированы 72 часа видеозаписей с камер наблюдения, установленных на 30 домах и коммерческих объектах.
В результате было установлено, что подозреваемыми в нападении являются граждане Узбекистана Камронбек Абдурасулов и Эрол Камол Пусат. Они были задержаны и обвинены в угрозе общественной безопасности, порче имущества, попытке умышленного причинения вреда с применением оружия и других правонарушениях.
По решению суда оба подозреваемых были заключены под стражу и помещены в тюрьму закрытого типа в Манавгате.
Процесс нападения попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как двое людей на мотоцикле возвращаются вслед за автомобилем, стреляют по машине, когда водитель пытается скрыться, а затем уезжают с места происшествия.
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