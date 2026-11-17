В турецкой провинции Анталья двое людей в масках напали на водителя, сидевшего в автомобиле, и открыли огонь по его машине. Подозреваемые, скрывшиеся с места происшествия, были установлены после изучения 72 часов записей камер видеонаблюдения. Ими оказались граждане Узбекистана. Об этом сообщает издание «Анталя Экспрес».

Сообщается, что инцидент произошел в квартале Илыджа района Манавгат. Мужчина по имени А.Э.К. остановил свой автомобиль на обочине в районе Зейтинлик, чтобы поговорить по телефону. В этот момент к нему подъехали двое людей в масках на мотоцикле и потребовали выйти из машины.

Водитель, заподозрив неладное, не стал выходить из автомобиля и попытался уехать с места происшествия задним ходом. Однако нападавшие открыли огонь по его машине и скрылись. После этого потерпевший сообщил о случившемся в службу экстренной помощи 112.

Сотрудники жандармерии начали масштабное расследование по данному факту. В ходе следствия были проанализированы 72 часа видеозаписей с камер наблюдения, установленных на 30 домах и коммерческих объектах.

В результате было установлено, что подозреваемыми в нападении являются граждане Узбекистана Камронбек Абдурасулов и Эрол Камол Пусат. Они были задержаны и обвинены в угрозе общественной безопасности, порче имущества, попытке умышленного причинения вреда с применением оружия и других правонарушениях.

По решению суда оба подозреваемых были заключены под стражу и помещены в тюрьму закрытого типа в Манавгате.

Процесс нападения попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как двое людей на мотоцикле возвращаются вслед за автомобилем, стреляют по машине, когда водитель пытается скрыться, а затем уезжают с места происшествия.