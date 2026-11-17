Девушка, прилетевшая из Ташкента в Бухару в качестве невесты, вызвала бурные обсуждения в социальных сетях своей необычной свадьбой. Молодожены решили отправиться к месту назначения не на традиционном свадебном кортеже, а на самолете.

Интересно, что они летели не чартерным рейсом, а обычным рейсом вместе с другими пассажирами. После приземления в аэропорту Бухары невеста, следуя узбекским традициям, сделала «келин салом» (приветствие невесты) пассажирам самолета.

Эта неожиданная ситуация произвела особое впечатление на пассажиров рейса. Видеозапись события быстро распространилась в социальных сетях и вызвала большой интерес у пользователей.