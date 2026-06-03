Рубен Диаш решил продолжить карьеру в «Реале»

Трансферные новости европейского футбола набирают обороты. Очередная сенсационная весть ожидается в противостоянии грандов Англии и Испании. Талантливый центральный защитник «Манчестер Сити» и сборной Португалии Рубен Диаш близок к кардинальному повороту в карьере и смене клуба в текущее летнее трансферное окно.

Авторитетное испанское издание Эл Дебате сообщает, что опытный защитник принял окончательное решение принять предложение мадридского «Реала» и продолжить карьеру на «Сантьяго Бернабеу».

Старый знакомый «Королевского клуба» и стоимость трансфера

Спортивная пресса уже давно писала о том, что «Королевский клуб» неравнодушен к этому португальскому защитнику и давно следит за его выступлениями. Теперь этот интерес близок к официальному оформлению.

Действующий контракт 29-летнего Рубена Диаша с «Манчестер Сити» рассчитан до середины 2029 года . Авторитетные источники оценивают рыночную стоимость защитника в 60 миллионов евро . Сообщается, что мадридцы готовы выложить эту крупную сумму для усиления обороны.

Надежная статистика в АПЛ и долгожданная новость для болельщиков

Рубен Диаш остался одним из ключевых столпов команды Хосепа Гвардиолы в завершившемся сезоне английской Премьер-лиги. В рамках национального чемпионата он провел 26 матчей , сумев забить 2 гола в ворота соперников. Кроме того, в напряженных поединках он получил 3 желтые карточки.

Если этот трансфер успешно завершится, оборонительная линия «Реал Мадрида» укрепится одним из лучших защитников мира. Это станет настоящим праздником для «мадридистов» во всем мире, включая нашу страну! Следите за каждым шагом этого громкого трансфера вместе с нами на страницах Замин!