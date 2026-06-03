В мировом футболе и на трансферном рынке продолжают разворачиваться неожиданные и захватывающие события. Мадридский «Реал» столкнулся с серьезным препятствием в своем желании вернуть на «Сантьяго Бернабеу» своего бывшего наставника — знаменитого и опытного португальского специалиста Жозе Моуринью. Теперь «Королевскому клубу» придется потратить на этот трансфер значительно больше запланированного — наличными до 15 миллионов евро .

Об этом сообщили журналисты издания The Athletic , считающегося одним из самых надежных источников в мире спорта.

Истекшая и утратившая силу опция

Как выяснилось, в действующем трудовом контракте Моуринью, известного по прозвищу «Особенный», с португальской «Бенфикой» был очень выгодный пункт. Согласно ему, любой гранд мог выкупить специалиста, заплатив отступные в размере всего около 6 миллионов евро .

Однако эта специальная опция действовала лишь в течение 10 рабочих дней после окончания сезона и полностью утратила свою силу 29 мая текущего года. По данным инсайдеров, «Реал Мадрид» уже полностью согласовал с самим Жозе Моуринью все условия будущего сотрудничества. Но из-за неожиданных политических процессов внутри мадридской команды и вопросов в системе управления клуб не успел вовремя активировать эту льготную опцию.

Президентские выборы в «Реале» и новый претендент

Главной причиной того, что мадридский гранд не смог воспользоваться этой выгодной возможностью, стала продолжающаяся в клубе президентская гонка. Дело в том, что новые президентские выборы в «Реал Мадриде» состоятся 7 июня этого года.

В этих выборах, вызывающих большой интерес у болельщиков, наряду с действующим успешным президентом Флорентино Пересом участвует амбициозный 37-летний предприниматель с большими целями Энрике Рикельме . Именно эта борьба за власть в клубе и официальные процедуры не позволили Моуринью вернуться в Мадрид по более низкой цене.

Тем не менее, для болельщиков «Реал Мадрида» возвращение тренера по прозвищу «Особенный» (Те Спекиал Оне) наверняка станет большой радостью и фундаментом для новых побед. Следите за самыми горячими новостями о результатах выборов и начале новой эры Жозе Моуринью в Мадриде на страницах Замин!