Бывший казахстанский футболист оценил шансы Узбекистана на чемпионате мира

Чемпионат мира 2026 года стартовал, и футбольный мир погрузился в большой праздник, который продлится более месяца. Мундиаль, проходящий на полях США, Канады и Мексики, продлится до 19 июля. Нынешний турнир имеет историческое значение — в нем впервые принимают участие 48 сборных.

Действующий чемпион мира Аргентина постарается защитить свой титул. В то же время ожидается, что такие гранды, как Франция, Испания, Англия, Португалия и Бразилия, также поведут серьезную борьбу за главный трофей. Конечно, для болельщиков из Центральной Азии основное внимание приковано к историческому дебюту национальной сборной Узбекистана.

Авторитетный Sports.kz побеседовал с обладателем Кубка Казахстана, бывшим футболистом национальной сборной Вячеславом Эрбесом, чтобы узнать его мнение о фаворитах ЧМ-2026, шансах Бразилии, положении сборной Узбекистана в группе и новом формате турнира.

По мнению Эрбеса, главными фаворитами нынешнего мундиаля можно назвать прежде всего Францию и Испанию. При этом он не скрыл, что лично всегда болеет за сборную Англии.

«На мой взгляд, главные фавориты этого турнира — сборные Франции и Испании. Также я бы добавил к ним сборную Англии, которую очень люблю. Я всегда болею за эту команду», — сказал Эрбес.

Действительно, Франция в последние годы стала одной из самых стабильных сборных в мировом футболе. Французы во главе с Килианом Мбаппе представляют серьезную угрозу для любого соперника. Испания же с новым поколением игроков снова стремится к высоким целям. Англия также обладает сочетанием сильного состава, опытных футболистов и молодых талантов.

Что касается чемпионства, Эрбес сказал, что выбирает Испанию. По его мнению, испанский футбол может повторить свою золотую эру.

«Если говорить примерно, я бы выбрал Испанию. Начиная с 2008 года, они трижды подряд становились лидерами на чемпионатах Европы и мира. Думаю, пришло время повторить ту эпоху еще раз», — сказал бывший футболист.

Известно, что Испания, победив на Евро-2008, ЧМ-2010 и Евро-2012, сформировала одно из сильнейших поколений в истории футбола. В нынешнем составе также есть представители нового поколения, такие как Ламин Ямаль, Педри, Гави и Нико Уильямс. Поэтому вполне естественно ожидать от Испании больших результатов.

В ходе беседы Эрбеса спросили, какие команды могут преподнести сюрприз. Он упомянул Португалию, но подчеркнул, что правильнее видеть эту команду не «темной лошадкой», а в числе фаворитов.

«Может быть, стоит назвать Португалию. Честно говоря, у них очень сильный состав, поэтому лучше включить их в число фаворитов, а не считать их темной лошадкой», — сказал он.

У Португалии действительно мощный состав. В команде есть игроки высокого уровня: Криштиану Роналду, Бруну Фернандеш, Бернарду Силва, Витинья, Рафаэл Леау и Рубен Диаш. Поэтому Португалия считается командой, способной сказать свое слово в матче против любого соперника.

Эрбес также отметил, что не ждет больших сенсаций от команд среднего уровня. По его мнению, максимум для таких сборных — выход в 1/8 финала. Ведь из-за нового формата теперь добавлена стадия 1/16 финала.

В этом мнении есть логика. В формате с 48 командами больше сборных получат шанс выйти в плей-офф. Но на поздних стадиях решающее значение имеют опыт, глубина состава, тактическая подготовка и индивидуальное мастерство.

Отвечая на вопрос о команде среди фаворитов, которая может выступить неудачно, Эрбес назвал Бразилию. По его мнению, если «селесао» встретятся с серьезным соперником, они могут оказаться в сложной ситуации.

«Не думаю, что кто-то из фаворитов, которых я назвал, выступит совсем неудачно. Только если они встретятся друг с другом на ранних стадиях. А вот из других фаворитов, думаю, для Бразилии этот чемпионат может сложиться неудачно. Мне представляется, что как только они встретятся с серьезным соперником, они потерпят поражение», — сказал Эрбес.

Бразилия всегда находится в центре внимания на любом чемпионате мира. Но на последних мундиалях команда не показывает тех результатов, которых ждут болельщики. Поэтому и в этот раз вокруг Бразилии много вопросов. В составе есть талантливые игроки, но в больших матчах стабильность и командная игра остаются главными критериями.

Эрбес назвал Гарри Кейна и Килиана Мбаппе главными претендентами на звание лучшего бомбардира турнира. Он отметил, что оба футболиста являются ведущими нападающими своих сборных и активно участвуют в стандартных положениях.

«Я верю в Гарри Кейна и Килиана Мбаппе. Они — ведущие форварды своих сборных, и часто сами исполняют стандартные положения», — сказал он.

Если Кейн — главная надежда Англии на голы, то Мбаппе считается самым опасным оружием Франции. Оба входят в число футболистов, способных проявить себя в решающие моменты на крупных турнирах. Поэтому ожидается, что они будут в числе лидеров в гонке бомбардиров.

Самая интересная часть беседы для болельщиков из Центральной Азии, конечно, касалась сборной Узбекистана. Эрбес оценил выход Узбекистана на чемпионат мира как огромное достижение и событие, которое останется в истории футбола страны.

«Сам факт того, что Узбекистан получил путевку на чемпионат мира — огромное достижение для страны, событие, которое останется в истории. Но они попали в очень сложную группу. Если улыбнется удача, они могут выйти в следующий этап с третьего места. Но лично я думаю, что они займут последнее место в группе», — сказал бывший футболист.

Конечно, это мнение может звучать неприятно для узбекских болельщиков. Но на чемпионате мира каждый эксперт высказывает мнение, опираясь на свой анализ, силу соперников и факторы опыта. Группа для Узбекистана действительно непростая. Наша национальная сборная встретится с сильными соперниками, и в каждом матче потребуется максимальная подготовка.

В то же время участие Узбекистана в этом турнире уже имеет историческое значение. Главная надежда болельщиков — чтобы команда проявила характер на поле, боролась до конца и использовала свой шанс. Если «белые волки» смогут продемонстрировать свою дисциплину, скорость и единство, можно бороться против любого соперника.

Эрбес также высказался о новом формате с 48 командами. По его словам, этот формат, прежде всего, является большой возможностью для сборных, которые обычно не выходят на чемпионат мира или получают путевку крайне редко.

«Это, конечно, большой плюс для команд, которые почти не выходят на чемпионат мира или попадают туда редко — их шансы растут. Добавилась стадия 1/16 финала, количество игр увеличилось. Для зрителей это, конечно, интересно — больше футбола, больше эмоций», — сказал он.

Действительно, новый формат расширил географию футбола. Теперь больше стран почувствуют атмосферу мундиаля, откроются новые футбольные рынки, а болельщики получат удовольствие от еще большего количества матчей. Особенно для сборных, впервые вышедших на чемпионат мира, это источник большой мотивации.

Однако Эрбес обратил внимание и на отрицательную сторону этого формата. По его мнению, для футболистов, которые за сезон проводят 60–70 матчей вместе с играми за клуб и сборную, такой формат станет дополнительной физической нагрузкой.

«Но для футболистов, которые за сезон, учитывая все турниры, проводят 60–70 игр, это дополнительная нагрузка, еще несколько матчей. Тем не менее, думаю, если бы все были категорически против, такой формат не был бы введен», — добавил Эрбес.

Это тоже верное суждение. В современном футболе календарь становится все более плотным. Футболисты участвуют в чемпионатах, кубках, еврокубках за клуб, а также в отборочных и международных турнирах за сборную. Увеличение количества матчей на мундиале возлагает еще большую ответственность на ведущих игроков.

Таким образом, Вячеслав Эрбес высказал ряд интересных мыслей о ЧМ-2026. Он видит Испанию главным претендентом на чемпионство, а также включает Францию и Англию в число фаворитов. Португалию он оценил как команду с сильным составом, а Бразилия, по его мнению, может оступиться раньше, чем ожидается.

Его мнение об Узбекистане, естественно, может быть воспринято двояко. С одной стороны, он признал выход нашей сборной на мундиаль историческим достижением. С другой стороны, осторожно оценил шансы в группе. Но в этом и заключается прелесть футбола — на поле решают не прогнозы, а результат игры.

Теперь все внимание приковано к полям чемпионата мира. Фавориты должны доказать свой статус, а дебютанты — показать себя всему миру. Для Узбекистана этот турнир — историческое испытание, большая возможность и огромная сцена для нового поколения.