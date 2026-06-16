На чемпионате мира повторился уникальный исторический рекорд 68-летней давности

Чемпионат мира по футболу 2026, который с размахом проходит на полях Северной Америки, продолжает удивлять мир не только напряженными сражениями и голами, но и невероятной исторической статистикой. Серия рекордов, наблюдаемая с первых дней турнира, достигла своего пика в очередной игровой день. В понедельник команды, вышедшие на поле в рамках мундиаля, стали свидетелями редкого для истории футбола события — все четыре матча, запланированные в программе дня, завершились бескомпромиссною ничьей.

От безголевых встреч до драматичных матчей с четырьмя голами

В этот исторический день болельщики увидели почти все классические варианты ничейных результатов в футболе:

Оборонительный футбол: В одном из матчей дня голы в ворота не забивались, и счет остался нулевым (0:0).

Сбалансированная борьба: Еще в двух напряженных поединках команды обменялись по одному голу, зафиксировав счет 1:1.

Атакующая драма: В самом жарком противостоянии дня наблюдалось настоящее шоу голов, и команды согласились на боевую ничью со счетом 2:2.

В следующей таблице официального спортивного и исторического статистического анализа вы можете ознакомиться с детальным сравнением уникального рекорда ЧМ-2026 с мундиалем 1958 года:

Год проведения турнира и страна-хозяйка Общее количество ничьих за один день Общее количество игр, проведенных в этот день Официальные счета за день Особое значение этого мундиаля, запечатленного в истории футбола ЧМ-2026

(США, Канада, Мексика) 4 матча

(Абсолютное равенство) 4 поединка

(Показатель 100%) • 0:0 (одна игра)

• 1:1 (две игры)

• 2:2 (одна игра) Рекорды и уникальные результаты фиксируются с самого старта турнира. ЧМ-1958

(Королевство Швеция) 4 матча

(Первый случай в истории) 8 поединков

(Половина завершилась победой) Зафиксированы различные счета ничьих • Король исторический дебют Пеле на мундиале

• первое чемпионство Бразилии в мире

Наследие эпохи легендарного Пеле

Таким образом, в истории чемпионатов мира по футболу лишь второй раз случается, что четыре игры за один день завершаются без определения победителя. Ровно 68 лет назад, в 1958 году, на чемпионате мира в Швеции был зафиксирован аналогичный результат. Согласно формату того времени, за один день было организовано восемь матчей, в половине из которых, то есть в четырех, победитель не определился.

Тот исторический мундиаль в Швеции занимает особое и неизгладимое место в летописи мирового футбола. Дело в том, что именно на турнире 1958 года состоялся дебютный матч на чемпионатах мира величайшей личности в истории игры — легендарного короля футбола Пеле. Кроме того, именно на этом турнире национальная сборная Бразилии завоевала свои первые в истории золотые медали и титул чемпиона мира. Спустя столько лет ЧМ-2026 продолжает поражать любителей футбола такими же уникальными и незабываемыми показателями. Будет очень интересно наблюдать, с какими еще великими рекордами встретит нас мундиаль в новом расширенном формате.

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