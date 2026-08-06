Камбэк в Ташкенте: «Пахтакор» упустил преимущество 2:0 в матче с «Бухоро»

·132·Спорт
Камбэк в Ташкенте: «Пахтакор» упустил преимущество 2:0 в матче с «Бухоро»

В центральном матче 16-го тура Суперлиги Узбекистана зрители увидели драму и неожиданные повороты. В напряжённом поединке в Ташкенте занимавший второе место в турнирной таблице «Пахтакор» принимал на своём поле третью команду чемпионата — «Бухоро» — и упустил преимущество в два мяча.

Подопечные Камолиддина Тожиева потеряли очки во втором туре подряд и упустили возможность обойти лидирующий «Нефтчи».

Уверенный старт ташкентцев и преимущество в первом тайме

С первых минут матча на стадионе «Пахтакор» хозяева поля действовали активно. В результате уже на 16-й минуте Дилшод Саитов открыл счёт.

Вскоре, на 28-й минуте, нападающий «львов» Штефан Чинеду увеличил разрыв и, казалось, почти обеспечил своей команде победу — 2:0.

Камбэк «Бухоро» и супергол Родича

Во втором тайме «Бухоро», заменив ключевых игроков и изменив тактику, продемонстрировал настоящую волю к победе:

  • Эффектная «тривела»: На 75-й минуте игрок гостей Владимир Родич нанёс фантастический удар внешней стороной стопы («тривела»), поразил ворота и сократил отставание.

  • Драма на 83-й минуте: Когда до конца матча оставалось совсем немного, вратарь «Пахтакора» Санжар Кувватовнеожиданно отправил мяч в собственные ворота, восстановив равновесие в игре — 2:2.

Итоговый счёт и положение в турнирной таблице

После этой ничьей «Пахтакор» с 35 очками остался на втором месте и не смог обойти лидирующий «Нефтчи», набравший 36 очков. «Бухоро», завоевавший волевой балл, с 27 очками укрепил третью позицию.

Суперлига. 16-й тур

«Пахтакор» — «Бухоро» 2:2

6 августа, Ташкент, стадион «Пахтакор»

  • Голы: Дилшод Саитов (16), Штефан Чинеду (28) — Владимир Родич (75), Санжар Кувватов (83, автогол).

  • Пахтакор: Санжар Кувватов, Заид Тахсин, Мухаммадкодир Хамралиев, Дилшод Саитов, Акмал Мозговой, Достон Хамдамов (Айман Хусайн, 86), Башар Ресан (Фламарион, 86), Абдурауф Буриев, Сардор Собирхожаев, Шерзод Насруллаев, Штефан Чинеду (Хожимат Эркинов, 69).

  • Бухоро: Умид Хамроев, Равшан Хайруллаев, Хуршид Мухторов, Шахзод Убайдуллаев (Анвар Жураев, 69), Темур Мамасиддиков (Асилбек Каюмов, 74), Жавохир Розиев (Асад Журабаев, 46 (Ника Качарава, 56)), Шерзод Эсанов, Мухаммад Юлдошев (Шахбоз Журабеков, 46), Боян Младович, Кирилл Тодоров, Владимир Родич.

  • Предупреждения: Равшан Хайруллаев (42), Ника Качарава (64), Кирилл Тодоров (66).

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ПахтакорБухараТашкентНефтчи
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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