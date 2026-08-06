В Лос-Анджелесе «бойня»: кто выйдет в октагон на турнире UFC 331?

Самый престижный ММА-промоушен мира завершил подготовку к очередному грандиозному номерному вечеру. Рано утром 20 сентября по нашему времени в американском Лос-Анджелесе состоится турнир "UFC 331".

Руководство промоушена официально представило полный кард этого вечера, которого с нетерпением ждут болельщики, — его составили зрелищные и высокорейтинговые поединки.

Главный бой: Джошуа Ван защитит пояс в поединке с Александр Пантоджа

Центральный поединок вечера состоится в наилегчайшем весе. Действующий чемпион UFC, мьянманец Джошуа Ван, выйдет в октагон против бывшего доминирующего чемпиона этой весовой категории, опытного бразильца Александр Пантоджа. Ожидается, что реванш за чемпионский пояс станет настоящим украшением вечера.

Соглавный бой: противостояние Арман Сарукян и Маурисио Руффи

Второй по значимости поединок турнира (ко-маин евент) пройдет в легком весе. Армянин Арман Сарукян, давно ожидающий возможности проявить себя и получить статус претендента, сразится с опасным бразильским нокаутером Маурисио Руффи. Победитель этого боя впоследствии может стать главным претендентом на чемпионский пояс.

Полный кард турнира UFC 331:

Основной кард (Маин Кард):

Джошуа Ван (США) — Александр Пантоджа (Бразилия) (чемпионский бой)

Арман Сарукян (Армения) — Маурисио Руффи (Бразилия)

Патрисио Фрейре (Бразилия) — Ду Ксу Чой (Южная Корея)

Алонзо Менифилд (США) — Иво Бараневски (Польша)

Гейбл Стивсон (США) — Шон Шараф (США)

Марлон Вера (Эквадор) — Чарлз Джорден (Канада)

Отборочные бои (Прелимс Кард):

Тай Туиваса (Австралия) — Робелис Деспане (Куба)

Эдмен Шаксбазян (США) — Брунно Феррейра (Бразилия)

Гига Чикадзе (Грузия) — Джоандерсон Брито (Бразилия)

Кейси О'Нилл (Шотландия) — Эдуарда Мура (Бразилия)

Раян Гандра (Бразилия) — Оззи Диаз (США)

Майкл Асвелл (США) — Джу Сай Ю (Южная Корея)

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