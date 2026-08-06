В Лос-Анджелесе «бойня»: кто выйдет в октагон на турнире UFC 331?
Самый престижный ММА-промоушен мира завершил подготовку к очередному грандиозному номерному вечеру. Рано утром 20 сентября по нашему времени в американском Лос-Анджелесе состоится турнир "UFC 331".
Руководство промоушена официально представило полный кард этого вечера, которого с нетерпением ждут болельщики, — его составили зрелищные и высокорейтинговые поединки.
Главный бой: Джошуа Ван защитит пояс в поединке с Александр Пантоджа
Центральный поединок вечера состоится в наилегчайшем весе. Действующий чемпион UFC, мьянманец Джошуа Ван, выйдет в октагон против бывшего доминирующего чемпиона этой весовой категории, опытного бразильца Александр Пантоджа. Ожидается, что реванш за чемпионский пояс станет настоящим украшением вечера.
Соглавный бой: противостояние Арман Сарукян и Маурисио Руффи
Второй по значимости поединок турнира (ко-маин евент) пройдет в легком весе. Армянин Арман Сарукян, давно ожидающий возможности проявить себя и получить статус претендента, сразится с опасным бразильским нокаутером Маурисио Руффи. Победитель этого боя впоследствии может стать главным претендентом на чемпионский пояс.
Полный кард турнира UFC 331:
Основной кард (Маин Кард):
Джошуа Ван (США) — Александр Пантоджа (Бразилия) (чемпионский бой)
Арман Сарукян (Армения) — Маурисио Руффи (Бразилия)
Патрисио Фрейре (Бразилия) — Ду Ксу Чой (Южная Корея)
Алонзо Менифилд (США) — Иво Бараневски (Польша)
Гейбл Стивсон (США) — Шон Шараф (США)
Марлон Вера (Эквадор) — Чарлз Джорден (Канада)
Отборочные бои (Прелимс Кард):
Тай Туиваса (Австралия) — Робелис Деспане (Куба)
Эдмен Шаксбазян (США) — Брунно Феррейра (Бразилия)
Гига Чикадзе (Грузия) — Джоандерсон Брито (Бразилия)
Кейси О'Нилл (Шотландия) — Эдуарда Мура (Бразилия)
Раян Гандра (Бразилия) — Оззи Диаз (США)
Майкл Асвелл (США) — Джу Сай Ю (Южная Корея)
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