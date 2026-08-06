Хакер Snowflake признал вину в краже данных более 165 компаний

Министерство юстиции США опубликовало важное заявление по крупному делу о киберпреступности. Согласно ему, 26-летний гражданин Канады Коннор Мука признал, что незаконно проник в сети более 165 компаний, похитил миллиарды записей и вымогал деньги у жертв. Эти кибератаки выявили серьезные уязвимости в безопасности современных облачных технологий и системах защиты корпоративных данных. Об этом Techcrunch.ком сообщает .

По данным Министерства юстиции США, Коннор Мука вместе с сообщниками взломал систему защиты облачного провайдера Snowflake. В результате в руки хакеров попали базы данных клиентов десятков крупных компаний, включая АТ&Т, ЛендингТри и Тикетмастер. В частности, выяснилось, что были похищены записи звонков и СМС, принадлежащие более чем 100 миллионам клиентов АТ&Т.

Масштаб кибератак и финансовый ущерб

Преступники угрожали распространить данные, полученные из различных источников, включая банковские реквизиты, водительские удостоверения и персональные идентификационные номера. По данным иксбт.ком, Коннор Мука и его сообщники за несколько лет получили более 2,5 миллиона долларов благодаря вымогательству за плату. Кроме того, они заработали еще полмиллиона долларов, продавая украденные базы на популярных хакерских форумах, таких как БреачФорумс.

По оценкам Федерального бюро расследований (ФБР), общий финансовый ущерб, нанесенный жертвам в результате этих кибератак, составляет 9,5 миллиона долларов. Специальный агент ФБР В. Мике Херрингтон назвал эти действия «расчетливыми и хищническими угрозами», подчеркнув, что пострадали миллионы обычных граждан.

Оценка экспертов и дальнейшее судебное разбирательство

Хакер, известный в интернете под псевдонимами Ваифу и Джудише, был арестован в Канаде в конце 2024 года, через несколько месяцев после атак на Snowflake. Старший исследователь фирмы по кибербезопасности Мандиант, принадлежащей Google, Аустин Ларсен в то время назвал Мука одним из «самых опасных хакеров 2024 года с наиболее тяжелыми последствиями».

В настоящее время расследование завершено, и дело перешло на досудебную стадию. Приговор Коннор Мука планируется огласить 27 октября текущего года; ему может грозить десятки лет лишения свободы. Это дело вновь показало необходимость дальнейшего усиления безопасности облачных сервисов в сфере кибербезопасности.