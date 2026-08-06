Huawei представила новый ноутбук МатеБук Pro с собственным процессором и HarmonyOS

Компания Huawei сделала важный шаг на технологическом рынке, представив обновлённый ноутбук МатеБук Pro и полностью отказавшись от операционной системы Windows, а также процессоров AMD и Intel. По данным иксбт.ком, устройство стало очередным флагманским продуктом, работающим в полностью независимой экосистеме и основанным на собственных разработках компании. Об этом Иксбт.ком сообщает .

Новый ноутбук отличается лёгким и компактным дизайном. Устройство оснащено 14-дюймовым ОЛЭД-дисплеем, а его общий вес составляет всего 970 граммов. Это обеспечивает пользователям большое удобство при постоянном переносе ноутбука.

Независимое аппаратное обеспечение и производительность

Главная особенность устройства заключается в его «внутреннем мире». Вместо традиционных зарубежных чипов в ноутбуке установлен собственный процессор Huawei Кирин Кс90 Plus. Это аппаратное решение обеспечивает высокую эффективность при выполнении всех вычислительных операций.

В базовой версии ноутбук оснащён 24 GB оперативной памяти (RAM) и ССД-накопителем объёмом 512 GB. С учётом потребностей покупателей планируется выпустить модели с большим объёмом памяти. Цена базовой модели составляет примерно 1480 долларов США.

Операционная система HarmonyOS 6.1

Помимо процессора, серьёзные изменения произошли и в программном обеспечении. Вместо операционных систем Windows или Линукс на ноутбуке непосредственно установлена HarmonyOS 6.1. Это призвано ещё больше усилить взаимосвязь между устройствами компании.

Мультимедийные возможности устройства также заслуживают внимания. ОЛЭД-дисплей обеспечивает высокое разрешение 3120кс2080 пикселей, гарантируя чёткость изображения и яркость цветов. Кроме того, ноутбук оснащён аккумулятором ёмкостью 70 Wh для продолжительной автономной работы.