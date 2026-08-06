Темиров проведет в Стамбуле громкий бой: соперник — бывшая звезда UFC...

·88·Спорт
Темиров проведет в Стамбуле громкий бой: соперник — бывшая звезда UFC...

Узбекский боец UFC Рамазон Темиров, поразивший мировую спортивную общественность яркой победой в Абу-Даби, вскоре вновь возвращается в октагон. В дебютном бою в лиге АКБДжДж наш соотечественник выйдет в октагон против бывшей звезды UFC.

Как сообщает издание Октогонуз, Рамазон Темиров проведет свой дебютный бой на турнире АКБДжДж 22, который состоится 30 августа текущего года в Стамбуле, Турция.

Имя соперника стало известно: Мухаммад Мокаев из Великобритании!

В одном из центральных боев в Стамбуле соперником Темирова, как ожидается, станет бывший боец UFC Мухаммад Мокаев, уроженец Дагестана, защищающий честь Великобритании.

Ранее сам Темиров в беседе с корреспондентами Оламспорт.ком сообщил, что проведет бой против очень опытного атлета на турнире в Стамбуле. Теперь личность этого соперника прояснилась.

Яркая серия в профессиональном спорте

Напомним, совсем недавно — 25 июля в рамках турнира UFC Фигхт Нигхт 282, прошедшего в Абу-Даби, Рамазон Темиров провел очередной яркий бой.

Тогда наш соотечественник поразил австралийского представителя, одного из лидеров рейтинга Стива Эрсега, жестким техническим нокаутом уже в первом раунде, чем привел болельщиков в восторг.

Ожидается, что предстоящая схватка против Мокаева также будет крайне важной и бескомпромиссной для обеих сторон.

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Рамазон ТемировМухаммад МокаевСтамбулТурцияUFC
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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