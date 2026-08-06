Шоу Сент-Луисда Синдаров: победив Джавохир Каруана, поднялся на 2-е место!

В американском городе Сент-Луис стартовали блиц-партии очередного этапа престижной серии "Гранд Чесс Тур" с призовым фондом 200 000 долларов. Наш соотечественник Джавохир Синдаров также ведёт достойную борьбу за победу в числе 10 сильнейших гроссмейстеров мира.

В четвёртый день соревнований шахматисты сыграли первые 9 туров по блицу, то есть быстрым шахматам.

Стремительный старт от Синдаров: повержены Каруана и Домингес

Узбекский молодой гроссмейстер провёл первый день блица на исключительно высокой ноте. Хотя Джавохир потерпел единственное поражение от нидерландца Ёрден ван Форест, во всех остальных партиях он набрал важные очки.

Наш соотечественник одолел гигантов мировых шахмат — Фабиано Каруана, Эвондер Лианг и Ленер Домингес. Вместе с тем в бескомпромиссных партиях против Левон Аронян, Аниш Гири, Венсан Кеймер, Рамешбабу Праггнанандха и Уэсли Со были зафиксированы ничьи.

Ситуация в турнирной таблице: Синдаров в числе лидеров!

По сумме очков в рапиде и блице тройка лидеров на данный момент выглядит следующим образом:

Рамешбабу Праггнанандха (Индия) — 18 очков Джавохир Синдаров (Узбекистан) — 16,5 очка Уэсли Со (США) — 15 очков Левон Аронян (США) — 14,5 очка

Сегодня решающие партии: Джавохир поборется за чемпионство!

Сегодня состоятся последние 9 партий по блицу, после чего определится абсолютный победитель соревнований в рапиде и блице.

Во второй день блиц-партий Джавохир Синдаров начнёт выступление именно против Левон Аронян белыми фигурами. Партии стартуют в 22:00 по ташкентскому времени.

Полный состав участников турнира: Джавохир Синдаров (Узбекистан), Фабиано Каруана, Левон Аронян, Уэсли Со, Ленер Домингес, Эвондер Лианг (все — США), Венсан Кеймер (Германия), Аниш Гири, Ёрден ван Форест (Нидерланды), Рамешбабу Праггнанандха (Индия).

Оставляйте своё мнение в комментариях и делитесь статьёй со знакомыми в Telegram или других социальных сетях!