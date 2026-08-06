Котёнок в картонной коляске завоевал любовь всего мира

·3.7K·Мир
Котёнок в картонной коляске завоевал любовь всего мира

Родившийся с врождёнными нарушениями опорно-двигательного аппарата Гелато трогательная история котёнка по кличке Гелато не оставила равнодушными миллионы людей в социальных сетях. В итоге он получил новую инвалидную коляску, изготовленную на специальном 3Д-принтере.

В приюте Кинкиннати Анимал КАРЭ сообщили, что сначала Гелато не мог самостоятельно ходить, а ни одна из имеющихся инвалидных колясок ему не подходила. Поэтому главный ветеринарный техник Мэллори Смит изготовила для него временную коляску из картона, линейки, игрушечных колёс Хот Вхилс и клейкой ленты.

Фотографии этого необычного изобретения быстро распространились в социальных сетях и привлекли внимание тысяч пользователей. Вскоре благодаря пожертвованиям Гелато подарили новую коляску, изготовленную на 3Д-принтере по его индивидуальным размерам.

Маленький котёнок передвигается с помощью самодельного устройства и смотрит в камеру.

Сотрудники приюта подчеркнули, что добиться такого результата удалось именно благодаря поддержке пользователей социальных сетей. Теперь Гелато гораздо свободнее передвигается с помощью новой коляски.

По словам представителей приюта, эта история ещё раз доказала, что доброта и совместные усилия способны изменить жизнь даже животного в самом тяжёлом состоянии.

ДжелатоCincinnati Animal CAREМэллори СмитHot Wheels
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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