TikTok закрывает офис в США и сокращает сотрудников

·45·Технологии
TikTok закрывает офис в США и сокращает сотрудников

Популярная социальная сеть TikTok решила полностью закрыть офис в городе Нэшвилл, США, в рамках оптимизации своей деятельности. Согласно сообщению Те Нью-Йорк Тимес, в рамках этого процесса будут уволены 250 сотрудников. Ожидается, что сокращения в основном затронут специалистов, занимающихся модерацией контента на платформе. Об этом сообщает Techcrunch.ком.

Как выяснилось, закрывающийся офис в Нэшвилле был арендован сравнительно недавно — в 2024 году. Официально офис прекратит работу с 5 октября текущего года. Эти изменения проводятся в рамках совместного предприятия TikTok УСДС Джоинт Вентуре, координирующего деятельность компании в сфере безопасности и конфиденциальности в США.

Необходимость оптимизации операций

По словам представителя TikTok УСДС Джоинт Вентуре Занны Кроули, кадровая политика и структурные изменения направлены на упорядочивание операций компании и адаптацию к её долгосрочной стратегии роста. Она отметила, что платформа по-прежнему привержена созданию безопасной и комфортной среды для более чем 200 миллионов пользователей в США.

Представители компании подчеркнули, что обеспечение безопасности контента, создаваемого, обнаруживаемого и связывающего пользователей на платформе, является приоритетной задачей. Однако пересмотр бизнес-процессов неизбежно потребовал сокращения числа сотрудников.

Влияние искусственного интеллекта

Эти сокращения происходят в период, когда современные социальные сети и крупные технологические компании всё чаще полагаются на возможности AI, а не на труд людей, в процессах модерации. Сегодня алгоритмы становятся основным инструментом для выявления и удаления материалов, связанных с насилием, эксплуатацией и другим запрещённым контентом.

Хотя технологии AI позволяют повысить эффективность и сократить расходы, подобные изменения приводят к потере рабочих мест для многих сотрудников. В случае TikTok сокращение команд модерации также объясняется растущей потребностью в автоматизированных системах.

TikTokТехнологииСокращенияИскусственный ИнтеллектСША
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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