После чемпионства Гави выполнил обещание и резко изменил имидж

·67·Спорт
После чемпионства Гави выполнил обещание и резко изменил имидж

Талантливый полузащитник сборной Испании и клуба «Барселона» Гави сдержал обещание, данное болельщикам во время чемпионата мира 2026 года. После того как сборная Испании завоевала главный трофей мундиаля, футболист сдержал слово и покрасил волосы в розовый цвет. Об этом он сообщил на своей официальной странице в Instagram.

22-летний футболист опубликовал в социальной сети фотографию в новом образе, продемонстрировав поклонникам изменения во внешности. За короткое время этот снимок вызвал бурное обсуждение и был встречен пользователями соцсетей с большим интересом.

Как известно, во время чемпионата мира Гави заявлял, что если Испания станет чемпионом, он покрасит волосы в розовый цвет. После победы сборной на турнире футболист незамедлительно выполнил свое обещание и в очередной раз доказал, что держит слово.

Интересно, что Гави — не единственный футболист, выполнивший обещание после чемпионства. Защитник «Реала» Марк Кукурелья также сдержал ранее данное слово, сделав на руке татуировку с изображением лица главного тренера сборной Испании Луиса де ла Фуэнте.

Напомним, что в финале чемпионата мира 2026 года сборная Испании обыграла Аргентину со счетом 1:0. Автором единственного гола в матче стал Ферран Торрес, и именно этот мяч принес испанцам очередной титул чемпионов мира.

Новый имидж Гави вызвал большой интерес среди футбольных фанатов, еще раз продемонстрировав его верность слову и обещанию, данному в честь чемпионства.

ГавиИспанияБарселонаРеал МадридАргентина
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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