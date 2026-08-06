Узбекистанка Лайма Владсон устроила большую «сенсацию» в Лейпциге

·95·Спорт
Узбекистанка Лайма Владсон устроила большую «сенсацию» в Лейпциге

Четвёртая ракетка Узбекистана Лайма Владсон на престижном турнире в Германии ликвидировала огромную разницу в рейтингах. Наша теннисистка, пробившаяся из квалификации в основную сетку, всего за 69 минут обыграла пятую сеяную турнира.

Теперь Владсон ждёт ещё одно серьёзное испытание. За путёвку в четвертьфинал она поспорит с Елена Малигина, занимающей гораздо более высокое место в рейтинге.

Успешный путь, начавшийся с квалификации

Город Лейпциг с 3–9 августа принимает женский турнир ИТФ категории В75. Соревнование проходит на открытых грунтовых кортах, его призовой фонд составляет 60 тысяч долларов, а в основной сетке участвуют 32 теннисистки.

Лайма Владсон начала выступление в основной стадии с квалификации. В решающем матче её соперницей была украинка Анастасия Фирман.

Представительница Узбекистана выиграла первый сет со счётом 6:3. Во второй партии она практически не оставила сопернице шансов, оформив победу со счётом 6:1 и пробившись в основную сетку.

Неожиданный сценарий матча против пятой сеяной

На старте основной сетки Владсон ждала пятая сеяная турнира Тесса Ёксанна Брокманн. Преимущество в рейтинге и опыте было на стороне немецкой теннисистки, однако на корте наблюдалась совершенно иная картина.

Лайма с первых минут встречи завладела инициативой. Отвечая на удары соперницы мощным давлением, она уверенно забрала первый сет со счётом 6:2.

Во второй партии ход игры также не изменился. Владсон не позволила Брокманн исправить ситуацию и завершила сет со счётом 6:1. Матч продолжался всего 69 минут.

Итоговый счёт: Лайма Владсон — Тесса Ёксанна Брокманн — 6:2, 6:1.

Разница в 500 позиций в рейтинге не ощущалась

Значимость этого результата становится ещё очевиднее при сравнении позиций соперниц в мировом рейтинге. Согласно данным WTA, Владсон находится примерно в восьмой сотне, а Брокманн занимает 267-ю позицию. Лучшим результатом представительницы Узбекистана в карьере было 755-е место, тогда как немецкая теннисистка поднималась до 254-й позиции.

Тем не менее на корте разница более чем в 500 позиций не была заметна. Напротив, Владсон контролировала темп встречи и на протяжении двух сетов заставляла соперницу принять своё превосходство.

Такая победа может дать Лайма не только путёвку в следующий раунд, но и уверенность в том, что она способна на равных бороться с соперницами, занимающими более высокие позиции в рейтинге.

Следующее препятствие — Елена Малигина

В 1/8 финала Владсон встретилась с представительницей Эстонии Елена Малигина. 26-летняя теннисистка входит в число 320 сильнейших игроков мира, а за карьеру поднималась до 294-й позиции.

Малигина считается более опытной и высокорейтинговой соперницей. Кроме того, в марте 2026 года на турнире в Хельсинки она обыграла Владсон со счётом 6:0, 6:3. Таким образом, матч в Лейпциге стал для Лайма также возможностью взять реванш за то поражение.

Уверенной игрой в квалификации и основной сетке Владсон продемонстрировала, что готова преподнести ещё один сюрприз. Теперь главная задача — сохранять скорость и давление на протяжении всей встречи с опытной соперницей.

Выступление Лайма в Лейпциге уже стало одним из заметных событий турнира. Выход в четвертьфинал может превратить этот сенсационный результат в ещё больший успех.

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Лайма ВладсонЛейпцигУзбекистанЕлена МалигинаТесса Йоханна Брокманн
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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